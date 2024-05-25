السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرقة دمنهور تعرض "تقاطع الكلمات" بالسامر ضمن مهرجان نوادي المسرح

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم العرض المسرحي "تقاطع الكلمات"، في سادس أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الحالي.

يناقش العرض فكرة ضرورة التأكد من المعلومات، والتعامل مع المصادر الموثوقة، من خلال قصة شخصين يلعبان لعبة الكلمات المتقاطعة، ويحاول أحدهما تذكير الآخر بماضيه وتتوالى الأحداث.

"تقاطع الكلمات" لفرقة نادي مسرح دمنهور تأليف وإخراج عبد الرحمن الزغبي، أشعار عماد عامر ألحان وتوزيع نور النوام، استعراضات أيمن عبد اللاه، موسيقى تصويرية مروان سمير، تصميم ديكور حنين الحناوي، إضاءة معتصم عبد الرحيم،
تمثيل أحمد حسنين، أيمن عبد اللاه، حبيبة عمر، رقية رياض، أحمد عبد السلام، أحمد السيد، هنا حمدي، منة شهاب، عمر عبد الرحمن، إبراهيم شويل وميرا.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، المخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها الكاتب ياسين الضوي، وشارك بها الناقدان د.أحمد عادل القضابي ومجدي الحمزاوي.

تحدث "الضوي" عن الرموز المستخدمة داخل ديكور العرض، قائلا: كل رمز من الرموز المرسومة داخل العرض لابد من توظيفها بشكل يضاف إلى العرض، ويكون لها دلالات واضحة ومفهومة ويستطيع المشاهد فهم واستيعاب وإدارك ما يريده المخرج من العرض.

وأضاف أن الرؤية البصرية الإخراجية للعناصر المستخدمة داخل العمل الفني والسياق الدارمي لها دور مهم في توصيل رسالة العرض، فالمشهد الذي لا يطرح فكرة ذكية داخل العرض لابد من حذفة من العرض حتى لا يصيب المشاهد بتشتت أو أن يفقد العرض فكرته الرئيسية.

وأوضح الناقد مجدي الحمزاوي أن العمل المسرحي في بدايته يجب عليه أن يتضمن ويجيب على أسئلة رئيسية هي "لماذا؟"، "كيف؟" و"متى؟"، مؤكدا أهمية تحديد رسالة العرض والجمهور وفئاته.

وأشار أن اللوحات التى كانت منتشرة داخل المسرح المكتوبة عليها "مقبرة جماعية" بعثت نظرة تشاؤمية للمشاهد قبل بدء العرض، ولم تكن موظفة بشكل يخدم فكرة العرض. مضيفا أن صورة أو لقطة فيديو تستطيع توصيل المعنى المراد توصيله بسهولة لفهم المغزى من تقديم العرض ورسالته. وقال: من المهم أن يدرك المخرج كيف يعبر عما يشعر به، حتى تصل رسالة العرض للجمهور بفئاته كافة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مخرج العرض يمتلك عقلا ثريا سوف يقوده إلى مستقبل باهر في المسرح.

وتحدث الناقد أحمد القضابي عن عنوان العرض مشيرا أن بنية العنوان تدل على تنوع القضايا والموضوعات المطروحة داخل العرض، وأكد أن العرض لابد أن يكون له حبكة درامية واضحة تخدم فكرة ورؤية المخرج للعرض.

واستكمل حديثه بأن الأفكار المطروحة داخل العرض تحتاج إلى تدعيم أكثر من الذي استخدمه المخرج، وأكد أن العرض به طاقات تمثيلية هائلة جدا تستحق المزيد من الدعم والاهتمام.  

المهرجان الختامي لنوادي المسرح تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تستمر ورشة اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

مسرح السامر بالعجوزة تقاطع الكلمات الختامي لنوادي المسرح علاء عبد العزيز نيفين الكيلاني وزير الثقافة

مواد متعلقة

في مهرجان نوادي المسرح 31.. "لعبة النهاية" دعوة للتخلص من رتابة الحياة

"الأعلى للثقافة" يلقي الضوء على التنوع البيولوجي وما تهدده من مخاطر

"الوجودية واختياراتنا بالحياة" في عرض "سبع ليالي" بمهرجان نوادي المسرح

"العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

فرق قصور الثقافة بجنوب الصعيد تواصل عروض الموسم المسرحي

في ذكراه.. طلاب قسم الثقافة بجامعة سنجور يزورون متحف آدم حنين بالحرانية

معرض زايد لكتب الطفل يناقش الطبيعة وحقائق الحياة بين المسرح وأدب الأطفال

"قلعة قايتباي" في أولى جولات أطفال المحافظات الحدودية بملتقى "أهل مصر"

الأكثر قراءة

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

عاجل|أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا