الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ذكراه.. طلاب قسم الثقافة بجامعة سنجور يزورون متحف آدم حنين بالحرانية

آدم حنين
آدم حنين

تحل الذكرى الرابعة لرحيل الفنان والنحات آدم حنين، وقد استقبل متحفه بالحرانية دفعة قسم الثقافة بالجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية بالإسكندرية -جامعة سنجور-في إطار أسبوع منظم من قبل القسم مخصص للتعرف على المراكز الثقافية بالقاهرة وطرق عملها. 

استقبل المتحف 37 طالبا من السنغال ومالي والكاميرون غيرها من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية والسيد ريبيو نزيزا مدير قسم الثقافة بالجامعة والسيدتان بسمة على مساعد مدير قسمي الثقافة والبيئة وسلمى الميهي من إدارة العلاقات الخارجية بالجامعة وصاحبهم في جولتهم ماجد عريان عضو مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي والفنان والنحات شريف عبد البديع. 

واهتم الطلبة بمعرفة سبب إنشاء المتحف ومجلس أمناء إدارته بالإضافة إلى التعرف على أعمال آدم حنين. وحرص عريان على توضيح نشأة الفنان آدم حنين وسر اهتمامه بالفن المصري القديم ورحلته إلى فرنسا وعوالمه الإبداعية بين التجريد والاختزال والتجسيد وتحدث شريف عبد البديع عن كيفية الاهتمام والحفاظ على أعمال الفنان الراحل حيث قام بترميم أكثر من 120 عملا من الجبس خلال الأشهر الماضية. وتتطرق الحديث إلى تأسيس آدم حنين في 1996 سيمبوزيوم اسوان الدولي وتأثيره على النحاتين الشباب وإعادة احياء فن النحت على الجرانيت من جديد وتخريج أجيال مختلفة من النحاتين اهتموا بالعمل على الخامات النبيلة كالأحجار.  

كما تعرف الطلاب على أنشطة مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي وحرصها على استكمال أهداف حنين نفسه كالتواصل مع الشباب وتشجيعهم على ممارسة فن النحت من خلال المسابقة الرسمية السنوية للنحت للشباب والمسابقات الفنية لمراحل التعليم قبل الجامعي بالإضافة الى فعاليات أخرى يعتمدها مجلس امناء المؤسسة من أجل الحفاظ على الإرث الفني للفنان الراحل. 

يذكر أن الفنان آدم حنين ولد في 31 مارس 1929 ونشأ في حي باب الشعرية والتحق بمدرسة الفنون الجميلة في 1949 وتخرج منها في 1953. وهو يعد من أبرز النحاتين في العالم العربي في القرن العشرين. تنوعت تجربته الفنية بين النحت والرسم والتصوير وحصل على العديد من الجوائز خلال رحلة إبداعية امتدت لأكثر من 70 عاما مثل جائزة الدولة التقديرية في 1998 وجائزة مبارك (النيل) في 2004 وقد رحل عنا عن عمر91 عاما. 

الفنان والنحات آدم حنين المراكز الثقافية قسم الثقافة بالجامعة العلاقات الخارجية بالجامعة ماجد عريان

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