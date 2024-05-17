الأحد.. "قصور الثقافة" تحتفى بالمسيرة الإبداعية للكاتبة والمترجمة ابتهال سالم

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمسيرة الإبداعية للكاتبة والمترجمة الراحلة ابتهال سالم، في لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك بعد غد الأحد، في السابعة مساءً بقصر ثقافة الجيزة، في إطار احتفاء وزارة الثقافة بالتجارب الإبداعية لمبدعي مصر.

يتضمن اللقاء الذي يديره الدكتور ربيع شكري، حديثا حول مشوارها الأدبي ومسيرتها الإبداعية، مع سرد بعض جوانب سيرتها الذاتية، وأبرز أعمالها القصصية والروائية، بمشاركة الأديبات سحر توفيق، صفاء عبد المنعم، سهى زكي.

أبرز المعلومات عن الكاتبة ابتهال سالم

والكاتبة ابتهال سالم روائية ومترجمة من مواليد عام 1949 بمحافظة الجيزة، التحقت بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتعد من جيل السبعينيات الأدبي مع زميلاتها من الأدبيات سلوى بكر، سحر توفيق، وسهام بيومي.

عملت كمخرج منفذ بمسرح السامر، وعضو باتحاد كتاب مصر، ونادي القلم الدولي وأتيليه القاهرة للأدباء والفنانين، ولها عدة إسهامات فى مجال الترجمة من الفرنسية إلى العربية، منها "حواديت شعبية من بلاد مختلفة، انطلق.. مختارات من الشعر الفرنسي، وبندقية (مجموعة قصصية للأطفال).

حصلت على الكثير من الجوائز والتكريمات منها: جائزة أدب الحرب عن رواية "نوافذ زرقاء"، ميدالية ذهبية في مؤتمر تكريم المرأة المصرية، منحة ثقافية من مؤسسة "ليدج- روفولت" للكتابة في قصر لاڤينيا بسويسرا، وأخرى من مؤسسة "هيدج بروك" الأمريكية لقضاء شهر في سياتل واشنطن كمحاضر زائر.

أبرز أعمالها الروائية

من أبرز أعمالها الروائية والقصصية "صندوق صغير في القلب، نوافذ زرقاء، الصبي الذى أضحى شابا"، وصدر لها عن هيئة قصور الثقافة "نخب اكتمال القمر، دنيا صغيرة، والنورس".

أما في مجال أدب الطفل صدر لها "المقص العجيب، سر القطة الغامضة، الكمبيوتر الحزين، وعصفور أنا"، ورحلت عن عالمنا في أغسطس 2015.

برنامج "عطر الأحباب" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث مسعود شومان، بهدف إحياء ذكرى الراحلين من خلال تناول سيرهم الذاتية وإبداعهم الأدبي، وينفذ بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب والشاعر عبده الزراع، ويقام اللقاء بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة.