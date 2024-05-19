احتفالات متنوعة لقصور الثقافة بالجيزة فى اليوم العالمى للمتاحف

نظم فرع ثقافة الجيزة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت عنوان "هويتنا.. ثقافة وفن"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، لزيادة الوعي العام بدور المتاحف الرائد في تنمية المجتمع، وتأصيل الهوية الوطنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن البرنامج عددًا من الزيارات الثقافية لبعض المتاحف الأثرية والفنية بمشاركة رواد المواقع الثقافية التابعة للفرع، حيث توجهت مكتبة إمبابة بمصاحبة مجموعة من الرواد من ذوي الهمم، في جولة ثقافية بمنطقة أهرامات الجيزة، تخللتها ورشة حكي بعنوان "قصة بناء الأهرامات" قدمها الباحث الدكتور ناصر محمدي متناولًا الحديث عن بناء أول هرم في مصر على يد الملك زوسر، ثم تطرق إلى تاريخ بناء الأهرامات الثلاثة التي بُنيت قبل 4500 عام، كما قدم الفنان أيمن يس ورشة فنون تشكيلية باستخدام فن الأوريجامي وتوزيع نتاج الورشة هدايا رمزية للمشاركين، بجانب ورشة رسم علم مصر على الوجوه للفنانة هبة الله سمير، مع مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى.

ونظمت مكتبة سقارة زيارة تثقيفية لمركز "ويصا واصف للفنون"، وتضمنت جولة داخل أروقة المركز وتعرف الرواد على طريقة تنفيذ القطع الفنية من السجاد على الأنوال اليدوية خلال جولتهم داخل مشاغل النسيج بالمركز والتحدث مع فناني النسيج من رجال وسيدات القرية أثناء عملهم على الأنوال مع الشرح العملي لآليات النسج بدءًا من استحضار فكرة العمل الفني وتكوين العمل بموهبة فنية فطرية.

أعقب ذلك زيارة لمتحف "الفنان آدم حنين"، حيث تعرف المشاركون على تاريخ المنحوتات الصامتة من مقتنيات المتحف الذي يحتوي على حديقة متحفية ومجموعة هائلة من الأعمال الفنية بخامات مختلفة، مثل الجرانيت، البرونز والنحاس، وعلى هامش الزيارة قدم الفنان طارق عطية ورشة فنية لتعليم الرسم على الزلط، وأخرى لتعليم جماليات الخط العربي، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين.

وتواصلت الفعاليات التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، بزيارة ثقافية لرواد مكتبة الحديقة الخضراء لـ"قصر الأمير محمد على" تضمنت جولة داخل أروقة القصر قدم خلالها د.كرم ربيع ورشة حكي عن "تاريخ قصر محمد على"، موضحًا أنه من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر، ويعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث.

ثم توجه المشاركون إلى متحف "الفن الحديث" للتعرف على تاريخ المتحف ومقتنياته من القطع الفنية الفريدة التي تمثل شتى التيارات الفنية منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن، وضمن برنامج الزيارة قدمت د.أماني الشيخ ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بالطين الأسوانى بطريقتي الحبال والضغط لعمل تكوينات إبداعية متنوعة، إلى جانب ورشة "رسم وتلوين" ومسابقات ثقافية بمشاركة ابتهال وجيه.

وفي ختام اليوم استقبل المتحف المصري رواد مكتبة دور التربية الثقافية، وشملت الزيارة ورشة حكي قدمتها الباحثة منى يوسف، التي تحدثت عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وأهم ملوك مصر القديمة، ثم جولة ثقافية داخل أروقة المتحف المصري والتعرف على تاريخ القطع الأثرية الموجودة به بإشراف إيمان عبد الحميد، مسئول قسم العملة بالمتحف المصري.

وفي متحف "الفنان محمد محمود خليل وحرمه"، تعرف رواد المكتبة على تاريخ أكبر متحف فني فى مصر الذي يحتوى على روائع الفن العالمى من تصوير ونحت وخزف، وقد تم تشييده في حوالي عام 1915 على الطراز الفرنسي وافتتح في عام 1995 بعد عمليات ترميم وتطوير استمرت منذ عام 1989.

وعلى هامش الزيارة أقيمت ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" بمشاركة كل من نجلاء سيد، ودينا السيد مسؤول الفنون بالمتحف، بجانب مسابقات ثقافية وتوزيع هدايا رمزية للمشاركين.

جاءت الفعاليات بحضور صالح حامد مدير متحف الفنان محمود خليل، آمال صديق مدير عام متحف قصر محمد علي، والفنان التشكيلي د.منصور عبد القادر.