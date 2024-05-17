الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندوات وورش فنية.. فعاليات متنوعة فى معرض زايد لكتب الطفل

جانب من معرض زايد
جانب من معرض زايد للكتاب

يواصل معرض زايد لكتب الطفل تقديم فعالياته المختلفة لجمهور المعرض يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء كل يوم، ما عدا الخميس والجمعة حيث تستمر الفعاليات حتى الحادية عشرة مساءً.

وتوفر إدارة المعرض وسائل مواصلات مجانية من وإلى المعرض، وبالتحديد من أمام مسجد الحصري إلى مقر معرض زايد للكتاب، بجوار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد، ومن أمام الهايبر إلى المعرض.

فعاليات متنوعة للأطفال

وقدَّم المعرض، أمس، مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال على مدار اليوم، بدأت بفترة مفتوحة مع الأطفال وورش قص ولزق وألعاب متنوعة قدمها هشام السعيد، كما أقيمت ورشة أعمال فنية من تقديم الدكتورة أماني الشيخ من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض فريق أجيال للعرائس، فضلًا عن ورشة حكي ماما سماح، من تقديم الكاتبة سماح أبوبكرعزت، وورشة حكي أخرى من تقديم هيثم السيد الحكواتي.

ويقدم المعرض على مدار اليوم وغدٍ مجموعة من الفعاليات، ومن بينها: ورشة تعليم الأطفال الزراعة تقدمها يسرا محسن، وعرض فني لفريق كورال مصر بقيادة المايسترو السفير عادل مدبولي، وندوة أطفالنا بين الكتاب والتاب، ولقاء مع الكاتبة سماح أبوبكر عزت، وندوة كيف نبني شخصية أولادنا منذ الولادة وحتى المراهقة يقدمها الدكتور نور أسامة.

وكذلك ورشة عالم الديناصورات الغامض يقدمها فريق يلا ساينس التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض لفريق جاردن سيتي للعرائس، وورشة حكي وتلعيب يقدمها هيثم شكري.

وتأتي الدورة الثانية من المعرض التي تستمر حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري تحت شعار «هيا نقرأ معًا»، وبحلول كاتبة أدب الأطفال سماح أبوبكر عزت، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة.

معرض زايد لكتب الطفل مؤسسة زايد للإبداع والتنمية كلية الهندسة مدينة الشيخ زايد الهيئة العامة لقصور الثقافة

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