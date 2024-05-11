افتتاح معرض "عوالم مستقرة" للفنانة مروى الشاذلى

في أمسية فنية جمعت نخبة من الفنانين والإعلاميين، احتفى جاليري مصر بافتتاح معرض "عوالم مستقرة " للفنانة مروى الشاذلي، الذي تستمر فترة عرض أعماله حتى السادس من شهر يونيو 2024.





تسعى مروى الشاذلي باستمرار لتحقيق الاستقرار والكمال على سطح لوحاتها، تلجأ في تجربتها الخاصة إلى التجريد، في محاولة منها لتحقيق هذا التوازن بين صخب الألوان، الأشكال، الملامس والطاقات المختلفة، رغبتها في السيطرة على كل تلك المتناقضات هي حجر الأساس في العملية الإبداعية لخلق عوالم تصويرية حافلة بعناصر مضطربة غير مكتملة وغير ناضجة لتصل بها في النهاية إلى بناء تصويري مستقر ومتوازن.

يقول الفنان محمد طلعت مدير الجاليري.. "تخوض الفنانة مروى الشاذلي عمليات تجميع وطرح ثم ترکيب وتفكيك ثم تحوير وتحليل حتى تصل إلى تكوين مدروس يحمل معاني الأصالة الفنية، فهي تمتلك تلك النزعة التي لا تهتم بالشكل الجمالي بل تحاول أن تستبطن مشاعر الوجدان، وتعبر عن الرؤى الجمالية دون التزام بحقيقة الشکل الخارجي وذلك عبر رمزية موحية معبرة دون أن تکون لها دلالات مطابقة للواقع الذي يمثل المنظور الطبيعي لعالم الأشياء الخارجية، فهي معنية بالتكوين الكلي للشكل بصرف النظر عن مدى قربه أو بعده من الطبيعة فقد يكون هندسيًا أو مجرد مستخلص من شيء مجهول نسبيًا، لتخلق رؤيتها الخاصة ملخصة في أفضل صياغة ممكنة لهذا المجهول النسبي".



مروى الشاذلي.. مواليد 1983، فنانة ومصورة مصرية معاصرة تعيش وتعمل بالقاهرة، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة، قسم التصوير، من جامعة حلوان 2006، حصلت على درجة الماجستير 2011، كما حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون 2015، عملت كمدرس للرسم والتصوير في جامعة الأهرام الكندية وجامعة نيو جيزة، تعمل حاليًا كمدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.



شاركت بالعديد من المعارض والفعاليات الثقافية، حصلت على العديد من المنح والإقامات الفنية منها منحة التبادل الأكاديمي من جامعة وارسو، كما حازت على عدد من الجوائز منها جائزة صالون الشباب للتصوير، شاركت الشاذلي بالعديد من المعارض في مصر، الأردن، فرنسا، إيطاليا، المجر، بولندا، وكندا، كما تم اقتناء أعمالها من قبل متاحف من بينها متحف الفن الحديث، المنيا، ومؤسسات عامة منها مكتبة الإسكندرية كما في مجموعات خاصة.