السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرقة هواة المنصورة تقدم "البؤساء" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق، الجمعة، العرض المسرحي "البؤساء" لفرقة هواة المنصورة، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

 

العمل تأليف فيكتور هوجو، ترجمة حافظ إبراهيم، إعداد درامي وإخراج أحمد عادل البلقيني، أشعار أحمد رجب، ألحان رامي القصبي، ديكور محمود الزيني، ملابس ومكياج نوردين بحر، إضاءة خالد عبد السلام.

تدور الأحداث عن الحياة الاجتماعية البائسة التي عاشها الفرنسيون بعد سقوط نابليون في عام 1815 والثورة التي حكم عليها بالفشل ضد الملك لويس فيليب في عام 1832، حيث يصور الكاتب المعاناة التي عاشها الفرنسيون من خلال شخصية فالجان الذي عانى مرارة السجن وعانى أيضًا بعد خروجه منه وملاحقة جافير له بعد خروجه من السجن والعالم لفظه من الحياة، فلا شغل يرضى به، ويمزق صحيفة السوابق ويبدأ من جديد، وبعد سنوات يصبح عمدة البلد، وصاحب مصنع، ثم تقوم ثورة وتتوالى الأحداث.

جاء العرض بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي والشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ومينا مجدي، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وتتواصل عروض فرع الدقهلية اليوم على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، حيث يقدم فرع ثقافة الدقهلية مساء اليوم العرض المسرحي "ثورة الموريسكيين" لفرقة السنبلاوين، إخراج علاء نصر، وغدا تقدم فرقة فلاحين المنصورة مسرحية "السراج" إخراج أحمد الدسوقي، ويوم الاثنين 20 مايو تقدم فرقة المنصورة القومية العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" إخراج محمد عبد المحسن.

ويوم الثلاثاء تقدم فرقة قدامى الفلاحين عرضها "منين أجيب ناس" إخراج محمد فتحي، وتقدم فرقة قصر ثقافة نعمان عاشور عرض "طومان باي- سلطان الحرافيش" إخراج علي سرحان، يوم الأربعاء 22 مايو، وتختتم عروض الفرع مع «مغامرة المملوك جابر» يوم الخميس 23 مايو، إخراج محمد عزت.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 24 مايو بالمركز الثقافي بكفر الشيخ مع مسرحية «الرقعة» لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، إخراج معتصم عبد الرحيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة بيلا يوم السبت 25 مايو عرض «دون كيشوت» إخراج أحمد عمارة، وتقدم فرقة قصر ثقافة فوه عرضها «أنسو هيرو سترات» إخراج أحمد المغربي في يوم الأحد 26 مايو، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان «رصد خان» لفرقة قصر ثقافة دسوق، إخراج محمد علي محمود، وتختتم عروض الفرع يوم الثلاثاء مع مسرحية «إنتر ميتزو» لفرقة كفر الشيخ القومية، إخراج أسامة شفيق.

أما فرع ثقافة دمياط فيقدم 3 عروض مسرحية على مسرح المركز أيضا، بدءا من الأربعاء 29 مايو مع مسرحية «قصة رجل قبيح» لفرقة فارسكور إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي «سينما 30» إخراج عبد الله أبو النصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الحالي مع مسرحية «قصف جبهة» لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح، وتقدم جميع العروض مجانا في التاسعة مساء.

مسرح قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي البؤساء عروض الموسم المسرحى برامج وزارة الثقافة أشعار أحمد رجب

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