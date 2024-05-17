الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. الإسكندرية تستقبل الأسبوع 31 لأطفال المحافظات الحدودية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي، بمحافظة الإسكندرية، غدا السبت، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 26 مايو الحالي.

الأسبوع استمرار لبرامج الأنشطة والفعاليات المكثفة التي تقدمها وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة لأبنائها ودعم برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان ورعاية الموهوبين.

ويستضيف الأسبوع 200 طفل من 6 محافظات حدودية، هي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة "حي الأسمرات".

تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش اليدوية والتراثية، منها المشغولات الجلدية، الأركيت، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، مشغولات بالخرز والشبك، بجانب ورش الأداء الخاصة بالمسرح وصناعة الفيلم، والورش الأدبية، والفنية وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

كما تشهد الفعاليات تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم الثغر، أهمها زيارة قلعة قايتباي، مكتبة الإسكندرية، المتحف اليوناني الروماني، متحف الأحياء البحرية، حديقة أنطونيادس، ومتحف الفنون الجميلة، وغيرها من الأماكن السياحية لتعريف الأطفال المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

ينفذ الأسبوع بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للفعاليات المخصصة للأطفال بمشروع "أهل مصر"، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

قصر ثقافة الانفوشي فعاليات الأسبوع الثقافي أطفال المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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