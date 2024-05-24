غدًا.. 5657 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات شهادة الدبلومات الفنية ببورسعيد

أكد الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن مديرية تعليم بورسعيد أنهت كل الإجراءات لعقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، غدا السبت، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام على مستوى المحافظة هو 5657 طالبا وطالبة بكل النوعيات؛ بواقع 3638 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و1447 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي، و267 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي و257 طالبا وطالبة بالتكنولوجيا التطبيقية.

الامتحانات التحريرية تستمر حتى 6 يونيو المقبل

وأشار عبد التواب، إلى أن الامتحانات التحريرية تنطلق، غدا السبت، 25 مايو، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل، من خلال 28 لجنة رئيسية تغطي كل الإدارات التعليمية داخل المحافظة وضواحيها.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن تعليم بورسعيد يتعاون مع كل الأجهزة المعنية لتأمين كل مقرات اللجان الرئيسية ومركز الأسئلة وخطوط سير توزيع الأسئلة والإجابة، وكذلك استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين التي تم تجهيزها على أعلى مستوى فندقي لاستضافتهم طوال فترة الامتحانات.

التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

وشدد على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية، موجها بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات للطلاب، متمنيا التوفيق للجميع.

جانب من الاستعداد للامتحانات

جانب من الاستعداد للامتحانات