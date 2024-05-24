البنتاجون: أكثر من مليون جنيه إسترلينى مساعدات دخلت غزة عبر الرصيف الأمريكى

قال البنتاجون إن مساعدات إنسانية بأكثر من مليون جنيه إسترليني دخلت إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري المؤقت الذي تم الانتهاء منه حديثًا، حسبما نقل موقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة.

اكتمال بناء الرصيف البحري للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين

وكان الجيش الأمريكي أعلن، الأسبوع الماضي، عن أنه أكمل بناء الرصيف البحري للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين، بعد حوالي شهرين من إعلان الرئيس بايدن عن بنائه؛ حيث يواجه جميع سكان غزة مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ من ذلك.

ووفقًا لنائب الأدميرال البحري براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، فإنه في الوضع الراهن قامت الأمم المتحدة بتوزيع ثلثي إجمالي المساعدات التي تم نقلها إلى داخل غزة.

نشجع المانحين الدوليين على مواصلة مساهماتهم

وقال كوبر: "لدينا آلاف الأطنان من المساعدات في الطريق"، مضيفًا: "إننا نشجع المانحين الدوليين على مواصلة مساهماتهم حتى نتمكن من الحفاظ على وزيادة حجم المساعدات المنقذة للحياة التي تصل إلى سكان غزة كل يوم".

وقال البنتاجون: إن هذا الجهد "يتم تنفيذه كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لزيادة المساعدات للفلسطينيين المحتاجين".

كيف يتم شحن المساعدات؟

ويتم شحن المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الدولية إلى جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم فحصها وتعبئتها قبل تحميلها على السفن التي تنقلها إلى الرصيف المؤقت، ومن هناك يتم تفريغ المساعدات في منطقة التجمع وتوزيعها على غزة من قبل المنظمات الإنسانية، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها توقفت عن توزيع المواد الغذائية في رفح بسبب انعدام الأمن في مدينة غزة الجنوبية ونقص الإمدادات.

وقالت أونروا إن مركز التوزيع التابع لها ومخزن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وكلاهما في رفح، أصبحا غير قابلين للوصول بسبب العملية العسكرية المستمرة في الجزء الشرقي من المدينة.