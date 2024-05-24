لتختبر قدرتها بالاستيلاء على السلطة.. بكين تواصل التدريبات العسكرية حول تايوان

بدأت الصين، يوما ثانيا من التدريبات العسكرية التي تستهدف تايوان، لتختبر هذه المرة قدرة جيشها على "الاستيلاء على السلطة"، فيما تقول إنه عقاب على "الأعمال الانفصالية" بعد تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة يوم الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الصينية.

التدريبات شملت القوات الجوية والقوة الصاروخية والبحرية والجيش وخفر السواحل

وتم الإعلان فجأة عن التدريبات، التي تشارك فيها وحدات عسكرية صينية من القوات الجوية والقوة الصاروخية والبحرية والجيش وخفر السواحل، صباح الخميس، مع خرائط تظهر خمس مناطق مستهدفة تقريبية في البحر المحيط بجزيرة تايوان الرئيسية. واستهدفت مناطق أخرى أيضًا جزر تايوان البحرية القريبة من البر الرئيسي الصيني.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن التدريبات التي جرت يوم الجمعة تختبر قدرة جيشها على "الاستيلاء على السلطة" واحتلال مناطق رئيسية، تماشيا مع هدف بكين النهائي المتمثل في ضم تايوان.

خفر السواحل الصيني أجرى "تدريبات على إنفاذ القانون" قبالة الساحل الشرقي لتايوا ن

وترفض حكومة تايوان وشعبها احتمال الحكم الصيني، لكن حاكم الصين شي جين بينج لم يستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وزعمت المخابرات الغربية أن شي أخبر جيش التحرير الشعبي أن يكون قادرًا على الغزو بحلول عام 2027.

وقال خفر السواحل الصيني اليوم الجمعة إنه أجرى "تدريبات على إنفاذ القانون" قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول أمني تايواني أن هذه التدريبات شملت "عمليات تفتيش صورية" للقوارب المدنية.

وقال المسؤول نفسه إن جيش التحرير الشعبي نفذ أيضًا هجمات وهمية على السفن الأجنبية في قناة باشي، التي تمتد بين تايوان والفلبين، وأن حوالي 24 طائرة حربية اقتربت "بالقرب" من تايوان، لكن لم يدخل أي منها منطقة تايوان المتاخمة الممتدة على بعد 24 ميلًا بحريًا من الشاطئ.

وشوهدت أيضًا ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصيني على الأقل قبالة جنوب غرب تايوان، وفقًا لمتتبعي السفن عبر الإنترنت.

طائرات مقاتلة نفذت بنجاح "ضربات وهمية" على أهداف عسكرية تايوانية

وبعد ظهر الخميس، قال جيش التحرير الشعبي الصيني: إن طائرات مقاتلة تحمل صواريخ حية نفذت بنجاح "ضربات وهمية" على أهداف عسكرية تايوانية، لكن التدريبات حتى الآن أصغر حجما من تلك التي أجريت في عامي 2022 و2023.

ولم تعلن بكين عن أي مناطق حظر طيران، ولم يتم استخدام الذخيرة الحية إلا في مناطق التدريب بالبر الرئيسي الصيني، وفقًا للجيش التايواني.

وقالت الوزارة إن الصين أرسلت 19 سفينة حربية حول محيط تايوان، و16 سفينة تابعة للشرطة البحرية و49 طائرة حربية، عبرت 35 منها خط الوسط، وهو الحدود الفعلية بين الصين وتايوان.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائراتها، ووضعت قواتها في حالة تأهب، ونقلت أنظمة الصواريخ المضادة للسفن إلى المناطق الساحلية.

وتضمنت الدعاية التي أنتجها جيش التحرير الشعبي ذكر عائلة صواريخه الباليستية من طراز دونغفنغ، ولكن لم تكن هناك أي اقتراحات باستخدامها في التدريبات. وسلطت الرسوم المتحركة التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية يوم الجمعة الضوء على مدن تايبيه وهوالين وتايتشونج وكاوشيونغ كأهداف.

ومن قاعدة عسكرية في تايوان، قال رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي، الخميس، إنه يثق في قدرة الجيش على حماية تايوان.