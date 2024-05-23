الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": المساعدات التى تدخل عبر الرصيف البحرى لا تكفى الفلسطينيين

المساعدات التي تدخل
المساعدات التي تدخل عبر الرصيف البحري

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، عن تطورات الأوضاع في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما زال مغلقًا لليوم السابع عشر على التوالي بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن حركة حماس أصدرت بيانًا بخصوص احتلال إسرائيل لمعبر رفح، وأكدت أن معبر رفح فلسطيني خالص ولا يجوز لإسرائيل أن تحتله وعليها أن تتحمل مسئولية استمرار احتلال المعبر حتى تلك اللحظة.

وتابع: "المنفذ الوحيد الآن لدخول المساعدات وإن كانت قليلة وبسيطة هو الرصيف البحري وحتى المواد الغذائية التي تصل من هذا الجانب لا تصل لكل الفلسطينيين، فبعض الأماكن التي تشهد عمليات عسكرية لم تصل إليها تلك المساعدات مما زاد من المأساة".

اكسترا نيوز معبر رفح البري معبر رفح إسرائيل

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