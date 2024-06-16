"كلب" يقود عاطل حدائق القبة للتخشيبة

تجري النيابة العامة تحقيقا مع عاطل تم ضبطه بتهمة التعدي بسلاح أبيض على كلب، بعد انتشار فيديو يستنكر الواقعة.

البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بسلاح أبيض.

بالفحص بقيادة اللواء علي نور الدين نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وأقر أمام المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين مالك الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.