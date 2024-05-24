الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأولى جلسات "نادي الكتاب".. متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يلخصن كتاب "تاريخ مصر"

جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، استمرار عمل متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" أثناء أولى جلسات "نادي الكتاب" داخل مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي تتناولنّ فيه كتابًا شهريًا لتلخيصه وتحليله والتطرق لأهم النقاط التي يتعرض لها الكاتب، ثم رسم الشخصيات الموجودة به وعمل فيديو قصير عن الكتاب.

وأكدت الأكاديمية، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم اختيار كتاب "تاريخ مصر في العصور الوسطى" هذا الشهر، والذي يتحدث عن العصور الوسطى والازدهار العلمي والحضاري بها.

مواصلة برنامج "القيادات الوسطى بديوان عام وزارة الصحة"

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد واصلت فعاليات تدريب الدفعة الثالثة من برنامج "القيادات الوسطى بديوان عام وزارة الصحة" ضمن تعاون الأكاديمية مع وزارة الصحة والسكان لتطوير الكفاءات القيادية داخل الوزارة، وتأهيلها بالمفاهيم النظرية والتدريبات العملية.

 وأكدت الأكاديمية، أن البرنامج يُقَدَّمُ  تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

فيما واصل المتدربون من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المحاضرات المعرفية والتدريبات التفاعلية التي تغطي مختلف الموضوعات، والتي تم إعدادها خصيصًا لتخدم الهدف التدريبي لتطوير المهارات الشخصية والإدارية، من خلال بعض المحاور التدريبية مثل مهارات التواصل الفعال والذكاء الوجداني والعاطفي ومحاور التغيرات المناخية، وأجندة مصر 2023، والاقتصاد الأخضر.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عرض حلقة جديدة من NTA Podcast مع د.زينب فيصل أستاذ الهندسة المعمارية، وعضو لجنة الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وحوار حول تجربتها داخل الأكاديمية، وتجربتها مع تأسيس الهوية البصرية لمحافظة القليوبية وتأثير التدريبات التي تلقتها داخل الأكاديمية وبالأخص التدريب الميداني على أدائها وقدرتها على إحداث التغيير على أرض الواقع، ويحاورها في الحلقة الإعلامي محمد بكر، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
جلسات نادي الكتاب
المرأة تقود للتنفيذيات الأكاديمية الوطنية للتدريب تاريخ مصر في العصور الوسطى العصور الوسطى وزارة الصحة

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