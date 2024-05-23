الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

مدمن شابو مصاب بـ17 طعنة.. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل شاب في قنا

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

أدلى أب ونجله باعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق، عن ارتكابهما واقعة قتل صهرهما بـ 17 طعنة بآلة حادة “مطواه”، وترك جثته في مكان مهجور وسط الزراعات بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وقال المتهم الأول، أن المجني عليه كان مدمنًا للشابو المخدر ودائمًا التعدي على أسرته بالضرب إضافة إلى تعديه على ابنة شقيقته المحرمة عليه، ودفاعًا عن ابنته قام باصطحابه خلال زيارته لهم في منزلهم بمركز نجع حمادي بغرض السهر وعند الوصول لمكان الجريمة قام بقتله بمساعدة نجله ب17 طعنة آلة حادة مطواة كانت بحوزة المجني عليه.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها قرابة 17 طعنة في منطقة الرأس وملقاة بجوار السكة الحديد بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رضا معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي، والنقيب أسامة عقيل معاون مباحث من كشف غموض الواقعة وتحديد هوية المجني عليه، بأنه شاب من مركز قوص مدمن شابو وسبق اتهامه في قضية مخدرات وجاء إلى شقيقته في نجع حمادي في زيارة، وبسبب الخلافات وسلوكه السيء قام زوج شقيقته ونجله بقتله وترك جثته وسط الزراعات في دائرة مركز نجع حمادي.


وتم القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأن الدفاع على شرفهما هو السبب في التخلص من المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات في الواقعة الاليمة بمحافظة قنا. 

قنا محافظة قنا “ جثة هامدة ” 190 جثة نجع حمادي

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