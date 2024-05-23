الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقيم ورشة عمل حول بث شعائر الحج.. الثلاثاء

عمرو الليثي
عمرو الليثي

يقيم اتحاد إذاعات تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، ورشة عمل حول موسم الحج 2024/1445 لأعضاء الاتحاد، وذلك الثلاثاء المقبل والتي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ووزارة الإعلام السعودية عبر تقنية "الزووم".

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يشارك في الورشة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي محمد فهد الحارثي، ومساعد رئيس هيئة الاذاعة والتليفزيون للشئون الهندسية المهندس حاتم أبو ناصف.

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وتتناول ورشة العمل مناقشة الخطط لتغطية مناسك الحج من الناحية الهندسية والبرامجية والمؤتمرات الصحفية والخدمات اللوجستية التي ستقدم للدول الاسلامية، كما سيتم تقديم العرض التقديمي الخاص بوزارة الإعلام فيما يخص المركز الإعلامي.

اتحاد إذاعات تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وزارة الإعلام السعودية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي

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