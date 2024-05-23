اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقيم ورشة عمل حول بث شعائر الحج.. الثلاثاء

يقيم اتحاد إذاعات تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، ورشة عمل حول موسم الحج 2024/1445 لأعضاء الاتحاد، وذلك الثلاثاء المقبل والتي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ووزارة الإعلام السعودية عبر تقنية "الزووم".

يشارك في الورشة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي محمد فهد الحارثي، ومساعد رئيس هيئة الاذاعة والتليفزيون للشئون الهندسية المهندس حاتم أبو ناصف.

وتتناول ورشة العمل مناقشة الخطط لتغطية مناسك الحج من الناحية الهندسية والبرامجية والمؤتمرات الصحفية والخدمات اللوجستية التي ستقدم للدول الاسلامية، كما سيتم تقديم العرض التقديمي الخاص بوزارة الإعلام فيما يخص المركز الإعلامي.