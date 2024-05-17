مع قرب موعد أداء مناسك الحج يحرص المعتمرين على معرفة ابرز تطعيمات الحج 2024 وأماكن تلقي التطعيمات عبر جوجل، حيث كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن التطعيمات الخاصة بموسم الحج 2024 - 1445 هجريا، ويكون الواجب على الحجاج المصريين تلقيها قبل السفر للمملكة العربية السعودية، وذلك لإداء مناسك الحج.

أبرز تطعيمات الحج 2024 وأماكن تلقي التطعيمات.. شروط الحج 2024 الجديدة

وتوفر “الدستور” لمتابعيها معرفة كل ما سيخص تطعميات الحج 2024، وأماكن تلقيها، وشروط الحج 2024 الجديدة.

تطعيمات الحج 2024

أوضحت الصحة، خلال بيان لها من خلال صفحتها الرسمية فيس بوك، أن تكون تطعيمات الحج 2024 المطلوبة لكي يتمكن الحجاج السفر وذلك لأداء مناسك الحج.

وتابعت أنه سيجب الحصول على شهادة لتثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من خلال اللقاح الرباعي ضد فيروس الالتهاب السحائي “ACYW135”.

وأضافت بأنه سيجب تلقي التطعيم قبل السفر وتكون بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا ستزيد عن 5 سنوات، علمًا بأنه سيتم الحصول على الشهادة من خلال مكاتب التطعيم التي قد أعلنتها وزارة الصحة.

أماكن تلقي تطعيمات الحج 2024

وأوصت وزارة الصحة في مصر بتلقي لقاح الانفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها أنه سيتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج في هذا العام في عدد 237 مستشفى في مختلف محافظات الجمهورية بدءا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

عناوين مكاتب تطعيمات الحج 2024

وأعلنت وزارة الصحة في مصر عن أسماء وعناوين مكاتب التطعيمات الخاصة بالحج موسم لعام 2024 في مختلف محافظات الجمهورية ويتاح معرفة أماكن المراكز بالمحافظات.

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شروط الحج 2024 الجديدة

ووضعت وزارة الحج والعمرة بمصر عدد من الشروط الواجب سوف يتوافرها في الراغبين بأداء المناسك، وستكون منها الآتي: