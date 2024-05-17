مع بدء موسم الحج.. كيف تحمي وزارة الصحة والسكان الحجاج؟

مع حلول موسم الحج وبدء سفر الوفود لأداء المناسك المقدسة وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحجاج المصريين لتقليل مخاطر الإصابة بأي عدوى لاسيما في ظل انتشار الأمراض المعدية في موسم حج، وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك عدة تطعيمات لابد من الحصول عليهم قبل السفر، مؤكدا على ضرورة اكتمال جرعات التطعيم للأنفلونزا والالتهاب السحائي مع اتباع التعليمات الصحية الواردة في كتيب التوعية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

الحصول على التطعيمات وأخذ كميات من الأدوية والعلاجات خلال رحلة الحج

ومع بدء وصول الوفود الأولى لأداء مناسك الحج قدم الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، بعض النصائح والتعليمات الصحية التي يجب اتباعها خلال الحج وهي التأكد من أخذ كميات كافية من الأدوية والعلاجات التي قد يحتاجها الحجاج خلال الرحلة.

وأكد بدران أن أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم توخي الحذر أثناء الرحلة وأداء المناسك وحال ظهور أي أعراض أو تعب التوجه إلى أقرب خدمة صحية في الحرم المكي.

ونوه بدران إلى أهمية الحصول على التطعيمات والأمصال التي توفرها وزارة الصحة والسكان للحجاج قبل السفر، ولاسيما التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى الالتزام بتوقيع الكشف الطبي قبل السفر مع الحصول على شهادة معتمدة من المستشفيات المخول لها إجراء الفحوص الطبية.

237 مستشفى بالجمهورية توقع الكشوفات الطبية والتطعيمات للحجاج

وتوفر وزارة الصحة والسكان الكشوفات الطبية والتطعيمات في 237 مستشفى بالجمهورية، إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبي من 9 إلى 2 ظهرا مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبي من خلال رابط شبكي بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.

وهذ العام شهد استبعادًا للأشخاص المصابين بأمراض حددتها وزارة الصحة والسكان، على أن المصابين بهذه الأمراض لن يصرح لهم بالسفر لأداء مناسك الحج هذا العام، والأمراض هي: