عمرو الليثى لـ عادل إمام: أنت ضحكة مصر وصاحب السعادة

قدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي حلقة استثنائية في حب الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

وقال الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة: "النهاردة حلقة استثنائية، لأننا نحتفل بإنسان وشخص استثنائي، نحتفل بذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84".

وتابع: "نقول لعادل إمام اليوم أنت قدمت لنا عبر مشوارك الفني الذي امتد 60 سنة، البهجة، والضحكة الصافية بحضورك الطاغي وذكاءك وقدرتك على إدارة موهبتك ببراعة وفن، واليوم نقول له أنت ضحكة مصر وصاحب السعادة، أنت الظاهرة الاستثنائية والنجومية الحقيقية والفن المختلف والشخصيات التي عاشت في وجداننا سنوات طويلة".