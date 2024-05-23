الصوامع والشون بالمحافظات تواصل استقبال القمح من المزارعين

أكدت مديريات التموين بمحافظات الجمهورية استمرار أعمال توريد القمح بالصوامع والشون، حيث تتم يوميًا متابعة سير العمل؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلًا عن تسهيل كل الإجراءات وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

ففي أسيوط، قال المحافظ عصام سعد إنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المزروعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة والتي تبلغ 174 ألفا و757 فدانًا، منوهًا بأن إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 موقعًا تجميعيًا بلغ ما يزيد على 153 ألف طن قمح حتى اليوم.

توريد القمح بالمحافظات

وأكد انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس القادم، منوهًا بأن هناك تزايدًا مستمرًا بكميات القمح الموردة ومتوقع زيادتها أيضًا خلال الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ولفت إلى حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا؛ لتذليل كل العقبات، والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

وفي كفرالشيخ، قال وكيل مديرية التموين بكفرالشيخ عادل الهابط، إن إجمالي المورد من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى الآن قد بلغ 197 ألفًا و192 طنًا و759 كجم من الأقماح المحلية.

وأضاف أن التوريد يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، كما أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها.

وفي الدقهلية، قال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس أسعد منادي محمد إنه تم توريد 261 ألفًا و97 طن قمح للشون والصوامع بنسبة توريد 69%، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة من محصول القمح هذا العام بلغت 252 ألفًا و297 فدانا.

وأضاف أنه تم حصاد 252 ألفًا و297 فدانًا، فيما بلغ المستهدف توريده من القمح 378 ألفَا و446 طنَا، وأهاب المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح لأقرب صومعة أو شونة؛ حفاظًا على الأمن الغذائي المصري.