الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العامة للسلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد السكر

سكر
سكر

أعلنت  الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة  لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) ؟

فترات وصول خلال:-
من 1 - 15 سبتمبر 2024
و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024   
و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024
و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024
وذلك بالسداد: At Sight  

لتوفير فرص العمل.. بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية وشركة السكر


تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

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بروتوكول تعاون بين "السكر والصناعات التكاملية" وجامعة أسيوط الجديدة لتحسين سلامة الغذاء


باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

قال اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تسلم نحو 6.5 ملايين طن قصب سكر وإنتاج نحو 640 ألف طن سكر، كما تم سداد نحو 12 مليار جنيه كمستحقات المزارعين.

جاء ذلك خلال افتتاحه أول برج لتبريد المياه بمصنع أرمنت للسكر بالأقصر بتكلفة إنشاء 1 3 ملايين دولار، ما يعادل 40 مليون جنيه حفاظا على مياه النيل من التلوث، في إطار التعاون مع وزارة البيئة لتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها والالتزام بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لسنة 82، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأضاف البديوي، أن الشركة تستهدف الموسم المقبل توريد أكثر من 6 ملايين طن قصب السكر؛ لأن الزيادة التى وضعتها الحكومة في أسعار التوريد شجعت المزارعين يقبلون على العودة إلى زراعة قصب السكر، وأنه تتم دراسة تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القصب وتوريده إلى الشركة بدلًا من إعطائه للعصارات التي تعمل بشكل غير شرعي "بير سلم"، كما أنه جار عقد مفاوضات مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) على توريد كميات ضخمة في الأسمدة للشركة، حتى نستطع توفير السماد الحر للمزارعين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مزارعي القصب على وضع تصور حول احتياج كل مصنع من الأسمدة.

الهيئة العامة للسلع التموينية سكر القصب الخام الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة السكر والصناعات التكاملية وزارة التموين

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