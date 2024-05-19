الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية تستمر فى استقبال توريد القمح

تواصل الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية استقبال توريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين يوميًا سير العمل فى منظومة توريد وتسلم الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلًا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل الإجراءات كلها التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

محافظة الشرقية

ففي محافظة الشرقية قالت وكيلة وزارة التموين فايزة عبدالرحمن، إن ما تم توريده من القمح إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع بنطاق المحافظة بلغ 582217 طنًا و195 كيلوجرامًا.

وشددت وكيلة الوزارة، في بيان اليوم الأحد، على ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى بعد 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إنه تم الانتهاء من حصاد جميع المساحات التي تمت زراعتها بالقمح على مستوى المحافظة وقدرها 394146 فدانًا، موجهًا بضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد.

محافظة الدقهلية

فى محافظة الدقهلية أعلن المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد السيد دايرة ارتفاع حصيلة توريد القمح اليوم إلى 244 ألفًا و7 أطنان و93 كيلوجرامًا قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، بالإضافة إلى توريد 10951 طنًا و856 كيلوجرامًا خارج المحافظة من أقماح المحافظة بالإضافة إلى 1343 طنًا و796 كجم أقماح محليه لإنتاج التقاوي ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 256302 طن و745 جم قمح.

وأشار إلى أنه تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيهًا، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأفاد بأن عدد المواقع التخزينية 37 موقعًا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024، وأن العمل مستمر بالمواقع التخزينية والمتابعة مستمرة مع اللجان المشكلة لتسلم القمح.

محافظة البحيرة

وفي البحيرة، قالت نائب المحافظ الدكتورة نهال بلبع، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لشون وصوامع المحافظة، حتى اليوم الأحد، بلغ 200 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290 ألفا، و89 فدانا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت نائب المحافظ، في بيان اليوم الأحد، ضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم.

وأشارت إلى أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة محمد عبدالعال إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

محافظة الوادي الجديد

وفي الوادي الجديد، أعلن وكيل وزارة الزراعة الدكتور مجد المرسي، أن ما تم توريده من القمح إلى الآن نحو 300 ألف و763 طنا، داخل الصوامع وكميات تم توريدها خارج المحافظة، مؤكدا أن القطاع الزراعى يواصل متابعة عملية التوريد التى تتم بصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة من خلال أعضاء لجان الإستلام بجانب التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبا للفدان.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين محمد رجب، على المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد، وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأكد وكيل الوزارة أن نقاط استلام القمح هي "بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن"، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، علاوة على توريد كميات إلى صوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة.