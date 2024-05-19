الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر عمليات البحث  في جوجل عن كيفية  إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك بعد اعلان وزارة التموين  والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية أنه لم يتم فتح إضافة المواليد إلا لعدد من الفئات المستحقة، “الدستور” خلال السطور التالية توضح شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة لإضافة المواليد.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024


قبل فترة اعلن  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بابإضافة المواليد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 مفتوحة ولم تغلق لعدد من الفئات محددة وهي ضافة الفئات أكثر احتياجات والفئات الأولى بالرعاية ولها إجراءات وموافقات كبيرة وتتيح وزارة التموين، خدمة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، لبعض الفئات من الأولى بالرعاية، وفقا لضوابط وشروط محددة،  طبقا لمجلس النواب والحكومة وذلك من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة فقط.

شروط وزارة التموين لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الفئات مستحقي الدعم التمويني   لاضافة المواليد لهم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، من الفئات التالية، وهي الفئات المستحقة:

الفئات المستحقة لإضافة المواليد وهم مستحقي معاش تكافل وكرامه وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وابناء الشهداء وزوجه الشهيد.

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قبول طلب إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لقبول طلب إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية،وأن لا  يقل أعمار الأبناء المراد اضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات وأن يكون  الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد ولا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد  إضافة المواليد.

كيفية التسجيل لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
 

ادخل على بوابة مصر الرقمية من هنـا.

قم  اضغط على أيقونة التموين.

اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين.

اختيار تسجيل  رقم الهاتف والرقم السري.

 قم  بتسجيل الاسم الأول للأم.

اختار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

 قم بتدوين اسم الطفل  الذي ترغب في إضافته.

 إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد.

ادخال   صلة قرابة المولود.

 اختيار الصفة "ضم الأبناء".

 اضغط  “إضافة”.

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