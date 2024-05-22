العمل مستمر.. خريطة مشروعات المرحلة الجديدة من «حياة كريمة» (خاص)

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، بالتزامن مع بداية الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحة: «التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروعات المبادرة فى حدود تريليونى جنيه، بمراحلها الثلاث، من ٢٠٢١ حتى ٢٠٣٠».

ونجحت الدولة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، ومنذ إطلاقها رسميًا فى أوائل عام ٢٠١٩، حسنت جودة الحياة على مستوى ٤ آلاف و٧٠٠ قرية و٣٢ ألف تابع، ومن المستهدف أن تخدم المبادرة ٦٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.

وتتضمن المبادرة تقديم الخدمات الطبية والتعليمية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز وغيرها.

وقالت الوزيرة، لـ«الدستور»، إن مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة بلغت ٣٥٠ مليار جنيه، وبلغت نسبة المصروف منها ٧٢٪، أى حوالى ٢٥٠ مليار جنيه، والتى وجهت لتنفيذ ٢٣ ألف مشروع فى ١٤٧٧ قرية فى ٥٢ مركزًا فى نطاق ٢٠ محافظة، استفاد منها ١٨ مليون مواطن، وبلغ نصيب محافظات الصعيد نحو ٦٨٪، يستفيد منها ١١ مليون مواطن بنسبة ٦١٪ من إجمالى المستفيدين، كما بلغ متوسط معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ٨٢.٦٪.

وحول نتائج تلك التدخلات التنموية، سلطت الوزيرة الضوء على تحسن مؤشر الشمول المالى بـ١١ نقطة مئوية بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٣، وهناك تحسن متوقع فى مؤشر جودة الحياة «إتاحة الخدمات الأساسية» بنحو ٦٥٪، فضلًا عن إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة ٣٧.٢ مليار جنيه بعدد مستفيدين ١.٦٧ مليون مستفيد، وجار تأهيل ٢٠ قرية ضمن «حياة كريمة» لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

ورصد تقرير لوزارة التخطيط الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، إذ بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى ٨٢.٦٪، وسجلت مشروعات المدارس أعلى معدل تنفيذ بنحو ٩٩.١٠٪، تليها مراكز الشباب ٩٧٪، ومشروعات مياه الشرب ٩٦.٤٣٪، ومشروعات الوحدات الصحية ٩٠.٥٪، ومشروعات الصرف الصحى ٨٧.٣٠٪، ومحطات السكك الحديدية ٨١.٦٪، وتبطين وتأهيل الترع ٨٠.٨٪، والمجمعات الحكومية ٦٨.٧٪، والغاز الطبيعى ٦٨٪، وشبكات الألياف الضوئية ٦٤.٨٢٪.

وخضعت مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتقييم من عدة جهات محلية ودولية؛ أعدّ المعهد الدولى لأبحاث سياسات الغذاء، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة عن تقييم أثر مبادرة «حياة كريمة» على التنمية الريفية والاقتصاد القومى، وتمثلت أهم النتائج فى خفض معدلات الفقر، خاصة فى محافظات الصعيد.

ويجرى أيضًا التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد مسح لقياس أثر مشروعات المبادرة على التحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للأسرة فى الريف المصرى، سيفيد هذا المسح فى إعداد تقرير التنمية البشرية المقبل «الحياة الكريمة للجميع» المتوقع الانتهاء منه فى مطلع العام المقبل.

وجرى إطلاق مشروع «دار وسلامة» بقرية أولاد يحيى مركز دار السلام فى محافظة سوهاج، لتنفيذ مشروعات «سكن كريم» لتأهيل ورفع كفاءة ٢٠٠ منزل ووصلات مياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن توفير قوافل الرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وحملات توعوية بتكلفة تصل إلى ٥٣ مليون جنيه فى أكتوبر ٢٠٢٣.

أما فيما يخص المرحلة الجديدة من المبادرة، قدرت وزارة التخطيط المخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لحياة كريمة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنحو ١٥٠ مليار جنيه، يستحوذ على النصيب الأكبر منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة ٧٠٪ بما يعادل ١٠٥.٨ مليار جنيه، يليه قطاع الصحة بنسبة ٧٪ بقيمة ١١.٢ مليار جنيه، وقطاع الغاز ٦٪ بنحو ٨.٣ مليار جنيه، ثم مراكز الشباب ٣٪ بـ٣.٨ مليار جنيه.

وبلغ حجم المخصصات الموجهة لمشروعات نشاط الكهرباء ٣.٧ مليار جنيه بنسبة ٢٪ من إجمالى مخصصات العام الأول من المرحلة الثانية، ونشاط الطرق الداخلية ٣.٣ مليار جنيه بنسبة ٢٪، نشاط الألياف الضوئية ٢.٤ مليار جنيه بنسبة ٢٪، نشاط تأهيل الترع وكبارى الرى ٢.١ مليار جنيه بنسبة ٢٪، الطرق الرئيسية ٢ مليار جنيه بنسبة ١٪، والمجمعات الحكومية ٠.٧ مليار جنيه بنسبة ١٪.

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة مع انطلاقها لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ رفع معدل التغطية بالصرف الصحى من ٢٧.٥٪ إلى ٩٠٪ على الأقل من خلال تنفيذ ٦٩٨ مشروع صرف صحى متكاملًا، وزيادة طاقات محطات المعالجة المستهدفة من ٩٧ محطة معالجة إلى مليون م٣/يوم، وكذا تحقيق تغطية كاملة بخدمات مياه الشرب عن طريق مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول ٢٣٥٠ كم، وإنشاء ١٨ محطة مياه شرب جديدة، وتنفيذ ١.٨ مليون وصلة صرف صحى منزلية، ومد ٣١٥ ألف وصلة مياه شرب.

وعلى مستوى الريف، من المستهدف تطور معدل التغطية بالصرف الصحى من ١٢٪ فى عام ٢٠١٤ لـ٤٣٪ فى عام ٢٠٢٣، ثم ٦٠٪ فى عام ٢٠٢٤ «أثر المرحلة الأولى من حياة كريمة»، وصولًا لـ٨٠٪ فى عام ٢٠٢٧ «أثر المرحلة الثانية من حياة كريمة»، و١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

وكذلك تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة تطوير ٤ آلاف و١١٥ مدرسة، وإنشاء ١٢ ألفًا و٥٦٥ فصلًا بتكلفة ٦.٧ مليار جنيه، وتطوير وإنشاء ٥٥ مستشفى و٨٥٤ وحدة صحية بتكلفة ١٠.٦ مليار جنيه، والتوسع فى إتاحة ٤٩٣ نقطة إسعاف جديدة بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه.

وتشمل مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة إنشاء ٤٣٧ وحدة ومجمع خدمات حكومية بتكلفة ١.١ مليار جنيه، و١٥٨٤ مركز شباب بتكلفة ٣.٨ مليار جنيه، إلى جانب العمل على توصيل خدمة الغاز الطبيعى لـ٤ ملايين وحدة سكنية بتكلفة ٨.٣ مليار جنيه لزيادة نسبة القرى المتصلة بشبكة الغاز من ١٠٪ إلى ٧٥٪، وتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية بتكلفة ٣.٣ مليار جنيه، ورصف طرق خارجية تخدم جميع القرى بتكلفة مليارى جنيه، وإنشاء ٣٣٦ كوبرى رى بتكلفة ١.١ مليار جنيه، وتبطين ترع بأطوال ١٦٥٤ كم، وتوصيل ٤.٦ مليون وحدة سكنية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة ٢.٤ مليار جنيه.