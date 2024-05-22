الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: 1،6% زيادة في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي عام 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الجرارات الزراعية إلى نحو 133،6 ألف جرار عام 2023 مقابل 133،5 ألف جرار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0،1%.

ماكينات الرى الثابتة 

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى بلغ 1033،8 ألف ماكينـة عام 2023 مقابل 1017،9 ألف ماكينة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 1،6%. حيث بلغت عدد ماكينات الرى النقالى 773،1 ألف ماكينة بنسبة 74،8%، بينما عدد ماكينات الرى الثابتة 260،8 ألف ماكينة بنسبة 25،2٪ من إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى.

ماكينات الدارس بالقطاع الخاص

كما أظهرت بيانات الإحصاء،  أن إجمالي عـدد ماكينات الدراس 73،9 ألف ماكينة عام 2023 مقابل 74،3 ألف ماكينة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0،6% حيث بلغـت عـدد ماكينات الـدراس بالقطاع الخاص 71،3 ألف ماكينة بنسبة 96،5%. أما عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومى فبلغت 2،6 ألف ماكينة بنسبة 3،5% من إجمالي عدد ماكينات الدراس.

وبلغ إجمالي عدد الآلات والمعدات الزراعيــة الأخرى 311،8 ألف آلة عام 2023 مقابل 314،8 ألف آلة عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرها 0،9%.

الاحصاء جهاز الإحصاء الجرارات الزراعية ماكينات الري ماكينات الــدراس

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