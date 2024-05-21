الإحصاء تكشف عن أعلى متوسط ​​شهرى لدرجات الحرارة فى مصر.. 42.6 درجة مئوية

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء، اليـوم الثلاثاء، الجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 "أحوال البيئة وجودتها".

متوسط شهرى لدرجـة الحرارة

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن أعلى متوسط شهري لـدرجـة الحـرارة العـظمى في مـصر خلال عام 2022 كان 42.6 درجة مئوية، وذلك في شهر أغسطس، في محطة أسوان، بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 29.7 درجــة مئوية، وذلك في شهر أغسطس في محطة شرم الشيخ.

أعلى متوسط شهرى

وكان أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر خلال عام 2022 في شهر يونيو، حيث بلغ 30.6 ميجا جول/م2، وذلك في محطة الغردقة، يليه 30.2ميجا جول/م2 في محطة الخارجة، ثــم 29.8 ميجا جول/م2 وذلك في محطة الفرافرة.

عدد المحميات الطبيعية

وبلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر (30) محمية، تمثل مساحتها ما نسبته 14.1% من إجمالي مساحة مصر، وذلك عام 2022، كما بلغت نسبة مساحة النظم الايكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3% من إجمالي مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2022.