خريطة مشروعات المرحلة الجديدة من حياة كريمة بتكلفة 150 مليار جنيه (خاص)

قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لحياة كريمة 2024-2025 بنحو 150 مليار جنيه، يستحوذ على النصيب الأكبر منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 70% بما يعادل 105.8 مليار جنيه، يليه قطاع الصحة بنسبة 7% بقيمة 11.2 مليار جنيه، وقطاع الغاز 6% بنحو 8.3 مليار جنيه، ثم مراكز الشباب 3% بـ3.8 مليار جنيه.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وبلغ حجم المخصصات الموجهة لمشروعات نشاط الكهرباء 3.7 مليار جنيه بنسبة 2% من إجمالي مخصصات العام الأول من المرحلة الثانية، ونشاط الطرق الداخلية 3.3 مليار جنيه بنسبة 2%، نشاط الألياف الضوئية 2.4 مليار جنيه بنسبة 2%، نشاط تأهيل الترع وكباري الري 2.1 مليار جنيه بنسبة 2%، الطرق الرئيسية 2 مليار جنيه بنسبة 1%، والمجمعات الحكومية 0.7 مليار جنيه بنسبة 1%.

مؤشرات الأداء المستهدفة فى المرحلة الثانية

تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة مع انطلاقها لعام 2024-2025 رفع معدل التغطية بالصرف الصحي من 27.5% إلى 90% على الأقل من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وزيادة طاقات محطات المعالجة المستهدفة من 97 محطة معالجة إلى مليون م3/يوم، وكذا تحقيق تغطية كاملة بخدمات مياه الشرب عن طريق مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 2350 كم وإنشاء 18 محطة مياه شرب جديدة، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ومد 315 ألف وصلة مياه شرب.

وعلى مستوى الريف، من المستهدف تطور معدل التغطية بالصرف الصحي من 12% في عام 2014 لـ43% في عام 2023، ثم 60% في عام 2024 "أثر المرحلة الأولى من حياة كريمة"، وصولًا لـ80% في عام 2027 "إثر المرحلة الثانية من حياة كريمة"، و100% بحلول عام 2030.

كذلك تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة، تطوير 4115 مدرسة، وإنشاء 12565 فصلا بتكلفة 6.7 مليار جنيه، وتطوير وإنشاء 55 مستشفى و854 وحدة صحية بتكلفة 10.6 مليار جنيه، والتوسع في إتاحة 493 نقطة إسعاف جديدة بتكلفة 600 مليون جنيه.

وتشمل مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة، إنشاء 437 وحدة ومجمع خدمات حكومية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، و1584 مركز شباب بتكلفة 3.8 مليار جنيه، إلى جانب العمل على توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ 4 مليون وحدة سكنية بتكلفة 8.3 مليار جنيه لزيادة نسبة القرى المتصلة بشبكة الغاز من 10% إلى 75%، وتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية بتكلفة 3.3 مليار جنيه، ورصف طرق خارجية تخدم جميع القرى بتكلفة 2 مليار جنيه، إنشاء 336 كوبري ري بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتبطين ترع بأطوال 1654 كم، وتوصيل 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 2.4 مليار جنيه.