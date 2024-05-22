الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد التخطيط يختتم تدريب بناء نموذج المحاكاة التكاملي لأهداف التنمية المستدامة

معهد التخطيط يعقد
معهد التخطيط يعقد برامج تدريبية

شهد معهد التخطيط القومي، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص ببناء نموذج المحاكاة التكاملي لأهداف التنمية المستدامة والذي يأتي في إطار إطلاق مشروع تطوير نموذج محاكاة لأهداف التنمية المستدامة لمصر باستخدام ديناميكيات النظم، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute من خلال وحدة الحوكمة الاقتصادية، والذي استمر على مدار 10 أيام، لعدد 17 متدربًا ومتدربة من أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد.

محاكاة أهداف التنمية المستدامة

وفي هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف العربي، أن البرنامج التدريبي يستهدف تزويد القائمين على وحدة الحوكمة الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي بالمعرفة والأدوات اللازمة لتقييم الفوائد المحتملة للسياسات والاستراتيجيات المقترحة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال تطوير نموذج محاكاة لأهداف التنمية المستدامة باستخدام ديناميكيات النظم لتحليل إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر للقطاعات المختلفة.

مشروع الحوكمة الاقتصادية

وأضافت أ.د. هالة أبوعلي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيتم تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عقد جلسات تشاورية لصانعي السياسات ومتخذي القرار بقطاعات مصر المختلفة، مشيرًة إلى أن الإطار الزمني لمشروع الحوكمة الاقتصادية يتمثل في الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2025.

ونوهت بأن المشروع يتضمن 3 مراحل أساسية هي: مرحلة بناء قدرات أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد، والمرحلة الثانية هي مرحلة بناء وتطوير نموذج تكاملي لأهداف التنمية المستدامة للحالة المصرية iSDGs، بحيث يتضمن جزء من هذه المرحلة التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناءه وتطويره، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة تسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع.

معهد التخطيط البرنامج التدريبي التنمية المستدامة الوكالة الأمريكية للتنمية مشروع الحوكمة الاقتصادية

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