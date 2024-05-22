الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات التقديم على وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بدأ الإعلان عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024، واحدًا تلو الآخر على مستوى عدد كبير من الجهات الحكومية التى تعانى نقصًا فى العمالة لديها سواء فى المناصب القيادية العليا أو فى قاعدة الهرم الوظيفى، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 2024

وتتيح بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لراغبى شغل أيًا من الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة له، فرصة متابعة مستجدات إعلانات الوظائف أولًا بأول، ومطالعة شروطها ومواصفاتها، وكذلك المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، إلى جانب توضيح طريقة التقديم وما إذا كانت ورقية أم إلكترونية عبر البوابة.

وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024

وتضم وظائف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 2024 قائمة ممتمدة من الوظائف الشاغرة على مستوى جهات أبرزها: وزارة التربية والتعليم التى تقيم مسابقة مركزية للتعاقد مع أكثر من 18 ألف معلم مساعد مادة فى جميع محافظات الجمهورية، وزارة المالية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة التعليم العالى.

الآن.. استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2024 بالتربية والتعليم للتقديم على وظيفة “معلم مادة”

عبر بوابة الوظائف الحكومية.. فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بوزارة الزراعة

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

استعلام بوابة الوظائف الحكومية ورابط التظلم على الوظائف

خطوات التقديم للوظائف

يتطلب التقديم لأيًا من الوظائف المعلن عنها استيفاء خطوات بسيطة، بداية من تسجيل الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا،  تظهر بعد ذلك الصفحة الرئيسية للبوابة وفى الأعلى قم باختيار أيقونة الوظائف، ليتاح لك الإطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف الجهات الحكومية.

يلى ذلك، اختيار الوظيفة التى يرغب المتقدم فى التقديم إليها، وهنا يتعين عليك مراجعة الشروط ومواصفات الوظيفة، وفى حال مطابقة الشروط عليه، يمكنه الضغط على أيقونة تقديم أسفل الإعلان وتعبئة كافة البيانات المطلوبة سواء المتعلقة بالبيانات الشخصية وبيانات الاتصال، بيانات الحالة الصحية، وبيانات المؤهل، لتصله رسالة تأكيد على رقم الهاتف المسجل ضمن البيانات المدخلة.

وبعد فحص الطلبات المقدمة من الجميع ومراجعة المستندات المرفقة بها، يتم موافاة المتقدمين بموقف الطلب سواء بالقبول أو الرفض، مع بيان سبب الرفض، لتبدأ بعدها مرحلة الاختبارات والتقييم والمقابلات الشخصية لاختيار الأسماء النهائية.

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