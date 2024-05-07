الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام بوابة الوظائف الحكومية ورابط التظلم على الوظائف

وظائف
وظائف

توفر بوابة الوظائف الحكومية العديد من الوظائف للمواطنين بعد أن يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخلال العام الجاري وفرت بوابة الوظائف الحكومية العديد من الوظائف في البريد المصري – ووزارة العدل، آخرها كانت مسابقة وزارة التربية والتعليم. 

ويستطيع المواطنون الراغبون في اجراء استعلام بوابة الوظائف الحكومية، اتباع الخطوات التي تعرضها الدستور في التقرير التالي. 

بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من ١٢ محافظة ، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأتاحت بوابة الوظائف الحكومية استعلام نتيجة امتحان مسابقة التربية والتعليم في بعض المحافظات وهي:

الشرقية

الجيزة

القاهرة

كفر الشيخ

القليوبية

المنوفية

الدقهلية

الغربية

البحيرة

المنيا

أسيوط

سوهاج

وبإعلان نتيجة المحافظات المتبقية اليوم وعددهم ١٢ محافظة ينتهي الجهاز من تنفيذ مسابقة شغل ١١١١٤ وظيفة معلم مساعد فصل للعام ٢٠٢٤، يذكر أن جهاز التنظيم والإدارة  قد بدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٤ مارس الماضي واستمرت حتى ١ مايو الجاري.

حتى نهاية مايو.. بوابة الوظائف الحكومية تستقبل طلبات شغل وظائف جامعة سوهاج

بوابة الوظائف الحكومية 2024 الاستعلام بالرقم القومي

 

بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التظلم في مسابقات التوظيف التي يجريها وتم فتح باب التظلم بداية من 3 مايو الجاري، ويستمر لمدة أسبوعين، ويتم تقديم التظلم إلكترونيًا بذات كود الطلب الذي تم الحصول عليه عند التقدم للمسابقة وذلك على بوابة الوظائف الحكومية .

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يمكن للمتقدمين في وظائف الجهاز المركزي تقديم طلب التظلم من أي مرحلة من مراحل المسابقة ( مرحلة تقديم الطلب - مرحلة الامتحانات الإلكترونية، مرحلة المقابلات التي يجريها الجهاز إن وجدت)

وحدد شروط قبول طلب التظلم على الوظائف ومنها تحميل ايصال سداد بمبلغ ٢٦ جنيها على أن يكون تاريخ السداد خلال فترة التظلم وذلك بأحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة، على أن يتم فحص التظلمات وإعلان النتيجة بعد انتهاء المدة المقررة للتظلم.

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"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي في مسابقة لشغل وظائف بوزارة العدل

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التقديم 14 مايو.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 18886 وظيفة معلم مساعد

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