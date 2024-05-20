الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية لمسابقات الأوقاف

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد بشأن عدم وجود درجات وظيفية أو اعتمادات مالية لمسابقات ٣ آلاف وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالوزارة، حيث تم الانتهاء من توفيرهم وإدراج المخصصات المالية بالموازنة العامة، بمجرد موافقة فخامة رئيس الجمهورية على توفير الاحتياجات المذكورة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعه، رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وذلك للرد عدد من طلبات الإحاطة بشأن مسابقة تعيين أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف.
وأكد أن وزارة الأوقاف لم تتدخل مطلقًا في المسابقات في أي مرحلة، منذ إعلان الجهاز عن المسابقة مرورًا بالامتحانات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشفوية، ثم يقوم الجهاز بتسليم النتيجة للوزارة لإعمال شئونها.

 

txt

"اتصالات النواب" تناقش أزمة شركة أوبر.. وتؤكد: قراراتنا واجبة النفاذ خلال 48 ساعة

txt

بدء اجتماع "اتصالات النواب" لمناقشة مشاكل شركات النقل الذكى


وقال الدكتور صالح الشيخ: " إننا إزاء منظومة مسابقات التوظيف لم تعهدها الدولة المصرية من قبل، ومن حق الأكفأ والأجدر تولي الوظائف العامة، كما أنه من حق الدولة اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك لضمان تحسين الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين"، مشددًا على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضمن حق الراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة في تكافؤ الفرص بينهم في مراحل المسابقة بصرف النظر عن أي اعتبار.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، مراحل المسابقات ( شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء  لعام ٢٠٢٢  وشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء لعام ٢٠٢٣، وشغل وظائف بوزارة الأوقاف) ودور الجهاز فيها، والذي يتلخص في قيام الجهاز بالإعلان عن المسابقة وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز ثم ترشيح المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، لخوض الامتحان الاليكتروني الذي عقده الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات، ثم قام الجهاز بتشكيل لجنة لإجراء مقابلة شفوية للمتقدمين الذين نجحوا في الامتحان، وتسليم النتيجة التي تضم الناجحين في المقابلة الشفوية لوزارة الأوقاف لإعمال شئونها.

وفيما يتعلق بآليات الجهاز في إجراء مسابقات التوظيف، أوضح الدكتور صالح الشيخ، إنه في إطار حرص الجهاز على تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في التقدم لخوض مسابقات شغل الوظائف العامة، وتيسير عملية التقديم، وأيضا في إطار سعيه لميكنة عملية التوظيف بالجهاز الإدارى للدولة، أطلق موقع بوابة الوظائف الحكومية في أول يوليو  2021، حيث يتم من خلالها الإعلان عن حاجة الجهات لشغل الوظائف الشاغرة لديها، وشروط التقدم لتلك الوظائف، بالإضافة إلى إتاحة التقديم عبر البوابة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل البيانات الخاصة به، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وفقًا لشروط الإعلان، ثم تتم مراجعة البيانات والمستندات إلكترونيًا للتأكد من مدى مطابقتها لشروط الاعلان، مشيرًا إلى أن بوابة الوظائف الحكومية تعد الوسيلة الوحيدة للمتقدم للحصول على معلومات تتعلق بالوظيفة المتقدم عليها، حيث تتيح له الاستعلام عن حالة طلب شغل الوظيفة من قبول أو رفض، وتحديد موعد الامتحان والنتيجة، وتقديم طلب التظلم، وحالة طلب التظلم من قبول أو رفض.

وأضاف أن المتقدمين المقبولين مبدئيا لخوض الامتحانات الاليكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي افتتحه رئيس الوزراء في شهر يوليو عام ٢٠١٩، كما أنشأ الجهاز مركزًا متخصصًا لامتحان الأشخاص ذوي الإعاقة ليتنافسون فيما بينهم على النسبة المقررة لهم قانونًا (5%) من إجمالي عدد الوظائف المعلن عنها، حيث تم تجهيزه طبقًا لكود الإتاحة العالمي ليكون ملائما للتعامل مع الإعاقات المختلفة.

الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة امام وخطيب وظيفة إمام وخطيب

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)