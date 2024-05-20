الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء اجتماع "اتصالات النواب" لمناقشة مشاكل شركات النقل الذكى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها، منذ قليل، للاستماع إلى ممثلي شركة أوبر ورئيسى (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)؛ لمناقشتها موضوع وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر.

وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أبرزهم: عبدالمنعم إمام- محمود عصام موسى- نى نتر الغزاوى، ضد وزيرى النقل والاتصالات فى ذات الشأن.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك اتفاقا بين البرلمان والحكومة على ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومة محكمة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم سيشهد قرارات حاسمة تنظم عمل شركات النقل الذكي، على رأسها أوبر وغيرها.

ولفت "بدوي" إلى أن البرلمان حريص على إقرار قواعد تحافظ على المواطنين وأبنائنا وبناتنا، وهي مسئولية أقسمنا على الحفاظ عليها، ولن يترك أمر دون ضابط أو محاسبة طبقا للقوانين، مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصرية، بكل ما جاء فيها.

لجنة الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم النقل البري التطوير التكنولوجي نقل الركاب

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