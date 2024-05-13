عبر بوابة الوظائف الحكومية.. فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بوزارة الزراعة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثلًا فى بوابة الوظائف الحكومية، عن طرح وظائف تخصصية شاغرة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مناصب قيادية تابعة للوزير مباشرة، تختص بالمراجعة الداخلية والحوكمة وحماية أموال الدولة.

تمتد فترة التقديم لوظائف وزارة الزراعة فى منصب مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، خلال الفترة بين 8 مايو حتى 8 يونيو من عام 2024م، وتقدم الطلبات إلى إدارة التعبئة والاختيار- مبنى استصلاح الأراضى الدور الحادى عشر بالجهات (1 ش نادى الصيد – الدقى – الجيزة) (تسلم الطلبات باليد).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:- يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدورى لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرءوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

أخرى (قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020)

- أن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون قد وقع عليه جزء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون قد سبقت إدانته فى محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

- خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

- استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية.

المهارات الفنية

إجادة اللغة الإنجليزية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

الإلمام التام بكل اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدني له.

مباشرة الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

الحصول على مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

أصل + 7 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية –

شهادة قانونية – صورة البطاقة الشخصية– 8 صور شخصية –

بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات + ملف يتم سحبه من مكان

التقديم واستكمال بياناته).