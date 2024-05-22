سلوى عثمان تكشف لـ "الدستور" تفاصيل دورها فى فيلم "روكي الغلابة" أمام دنيا سمير غانم

انضمت الفنانة سلوى عثمان، إلى فريق عمل فيلم "روكي الغلابة" الذي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، بقيادة المخرج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024.

تفاصيل دورها ف

وكشفت "سلوى" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنها بدأت فى تصوير مشاهدها فى الفيلم، معربة عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى أحداث الفيلم وعودة الفنانة دنيا سمير غانم، متمنية كل التوفيق والنجاح لفريق العمل بأكمله.

وبسؤالها عن تفاصيل دورها فى أحداث فيلم روكي الغلابة قالت سلوى عثمان لـ "الدستور": أجسد خلال أحداث الفيلم زوجة الفنان محمد رضوان في العمل وهو المدرب الخاص لدنيا سمير غانم وتربطنا علاقة أسرية سعيدة، والكثير من المواقف الكوميدية.

تفاصيل وأحداث فيلم روكي الغلابة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، فتجسد دنيا شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم، الذي كان يحمل في البداية اسم الجارداية، وتم تغيير اسمه إلى روكي الغلابة، ومن المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024.

صناع وأبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم «روكي الغلابة» عدد من نجوم الفن أمام دنيا سمير غانم، منهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح، سلوى عثمان، إضافة إلى كايلا نجلة دنيا سمير غانم، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال سلوى عثمان

الجدير بالذكر أن سلوى عثمان، شاركت مؤخرا فى بطولة أحداث مسلسل حق عرب أمام النجم أحمد العوضي، الذي عرض فى السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.