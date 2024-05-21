قصة وأحداث مسلسل "الوصفة السحرية" قبل عرضه على "DMC و watch it"

أعلنت منصة "watch it" الرقمية وقناة "DMC" الفضائية عن موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية، بطولة كلا من الفنان إسلام جمال، والفنانة شيري عادل، ونخبة كبيرة من الفنانين.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية ابتداء من يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل عبر منصة واتش ات قبل انطلاق أولى حلقات العمل الدرامي الجديد عبر قنوات "dmc وdmc دراما" يوم السبت الموافق 8 من نفس الشهر.

تفاصيل أحداث مسلسل الوصفة السحرية

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" فى إطار درامي اجتماعي مثير حول المشاكل الزوجية، من خلال مجموعة أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في "كومباوند" واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية،

و بعد زواج شيري عادل، من عمر الشناوي خلال الأحداث يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع.

فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي أخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.

أبطال وصناع مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.