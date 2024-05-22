الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية في نادى سينما أوبرا الإسكندرية.. الجمعة

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، أربعة أفلام فى نادى سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك بعد غد الجمعة الموافق 24 مايو الجاري، فى إطار فعاليات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع.

4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية في نادى سينما أوبرا الإسكندرية

وتبدأ الأوبرا بعرض الفيلم الروائي القصير "زي الطيور" إخراج أحمد سمير، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، ثم "رد على صمت مستمع" إخراج علي نجاتي، ثم يتم عرض فيلم "جودي" إخراج هانى قاسم إلى جانب الفيلم التسجيلى "آمين" إخراج سامح جمال.

ومن المقرر أن يعقب عرض الأفلام الروائية القصيرة ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية.

روحانيات الإنشاد فى معهد الموسيقى

ومن جهة أخرى، تنظم دار الأوبرا حفلا لفرقة الإنشاد الدينى تحت إشراف المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة منها ميدلى الحج وصلوا على الهادى وزيدوا صلاته، وصلة من مقام الحجاز، صلوا على سيد الثقلين، وصلة من مقام راحة الأرواح إعداد حسام صقر، مولويات من قدود حلبية، كن مع الله لـ رشيد غلام، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزى، يا رب أنا العبد الفانى لـ محمد ثروت، توشيح فؤادى غدا للشيخ سيد موسى، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، النبى غالى من الفلكلور المصرى، النبى ذاك الإمام من التراث الصوفى، هل دعاك الشوق لـ عباس الديب، سكتك سلامة لـ مرسى الحريرى، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوى، أداء إيهاب ندا، محمد عبد الحميد، أحمد بكر، فارس عبد العال، حسام صقر، بلال مختار، محمد الجزار، نور سليم.

دار الأوبرا المصرية المركز القومي للسينما نادى سينما أوبرا الاسكندرية 4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية في نادى سينما أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش

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