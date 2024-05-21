الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

أحد الفائزات بـ" المبدع الصغير"

والدة شيماء ضاحي الحاصلة على جائزة المبدع الصغير: ابنتي تغني في الأوبرا منذ عمر 8 سنوات

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير - آرشيفية

قالت والدة الطفلة شيماء ضاحي إبراهيم عيد، الحاصلة على جائزة المبدع الصغير لـ"الدستور"، إن نجلتها البالغة من العمر 10 سنوات، بدأت الغناء في عمر 8 سنوات، بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الستار وهو من رشحها لمسابقة المبدع الصغير، مشيرةً إلى أن شقيق شيماء يغني بدار الأوبرا أيضَا وعمره 17 عاما الآن.

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المبدع الصغير

وفي تصريحات سابقة لها، أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الجائزة شهدت هذا العام، عددًا من الإيجابيات التي تؤكد نجاح جهود وزارة الثقافة للوصول للمواهب الواعدة في مختلف المجالات، وفي كل مكان، حيث شهدت للمرة الأولى، فتح باب التقديم لأبنائنا في الخارج ليكونوا جزءًا من المسابقة، فضلًا عن فوز عدد ممن تقدموا خلال السنوات الماضية للمسابقة، ولم يحالفهم التوفيق للحصول على إحدى جوائزها، وهو ما يؤكد الأهمية والمكانة التي تحظى بها جائزة الدولة للمبدع الصغير.

 

وثمنت وزيرة الثقافة التعاون بين قطاعات الوزارة لدعم الفائزين بجوائز العام الماضي، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لتطوير مواهبهم، شملت طباعة مؤلفات الفائزين في مجالي الآداب والشعر، وإقامة حفلات توقيع لهم بمعرض الكتاب، وتنظيم حفلات للفائزين بفرعي الغناء والعزف بدار الأوبرا، وورش عمل للفائزين بفرعي الفنون التشكيلية والابتكار العلمي، ومشاركتهم في عدد من المسابقات الدُولية.

 

وأكدت وزيرة الثقافة، التزام الوزارة بدعم المواهب الصاعدة، وتوفير كافة الإمكانات لتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيرة إلى أنه سيتمّ تبني مواهب المرشحين للقائمة القصيرة للجائزة، من خلال إلحاقهم بمراكز الإبداع وتنمية المواهب التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة.

 

وهنأت وزيرة الثقافة الفائزين، وتمنت لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، وحثتهم على استكمال ما بدأوه مع مسيرة الإبداع.

المبدع الصغير لطفلة الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة المجالات قطاعات الغناء

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