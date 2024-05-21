الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

"حكايات الجدة" تقود إسراء مجدي إلى الفوز بجائزة المبدع الصغير 2024 (التفاصيل الكاملة)

إسراء مجدي الفائزة
إسراء مجدي الفائزة بجائزة المبدع الصغير 2024

فازت الطاليبة إسراء مجدي عبد الوهاب، بجائزة المبدع الصغير، بدورتها الرابعة لعام 2024 الفئة الأولى فرع المسرح، من محافظة القليوبية، وتواصل "الدستور" مع إسراء، للكشف عن موهبتها التي أهلتها للفوز بالجائزة.

حكاية إسراء مجدي الفائزة بـ جائزة المبدع الصغير

بنبرة الفرح، قالت إسراء، بعد معرفتها بفوزها بجائزة المبدع الصغير، قالت: “كنت طايرة من الفرحة..وما صدقتش إلا لما شوفت النتيجة على موقع المسابقة”.

وأضافت الفائزة الصغيرة: "كان هدفي من كتابة المسرحية أن أوصل للناس أن محدش يخدع حد، وأننا نتسامح مع بعض مهما حصل".

فيما كشف مجدي عبد الوهاب، والد الطفلة إسراء، إن ابنته التلميذة في الصف السادس الإبتدائي، هي من قدمت للمسابقة بنفسها، وتواصلت مع عمها ليساعدها على إجراءات التقدم.

وكتبت إسراء مسرحية بعنوان "كاتي الطيبة وسما الشقية"، وتحكي في المسرحية، قصة كاتي الطيبة وصديقتها سما، التي تسعى باستمرار إلى التنمر على الأولى، حتى استطاعت كاتي أن تعلم سما درسًا قويًا في عدم التنمر عن طريقة حيلة ذكية.

حكاية إسراء مجدي الفائزة بـ جائزة المبدع الصغير

ولفت والد إسراء لـ الدستور، إلى أن ابنته هي من كتبت المسرحية بنفسها، واستطاعت كتابتها من خلال تأثرها بحكايات جدتها، وهي في السبعين من عمرها، وتحرص على أن تحكي لحفيدتها باستمرار "حواديت" قبل النوم، وهو ما جعل إسراء تعيش الخيال عن طريق هذه القصص والحكايات.

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حكايات الجدة.. سر نجاح مسرحية إسراء مجدي

وأشار مجدي، إلى أن ابنته، بجانب حكايات الجدة، حريصة على قراءة قصص الأطفال، مضيفًا: بشجعها بإني أشترى لها القصص التي تريدها فهي البنت الوحيدة لي في البيت مع أخواتها الصبيان.

وتحلم إسراء، بأن تشتري بيانو، لأنها تحب العزف، كما تحلم أن تعمل في المستقبل كمضيفة جوية.

جائزة المبدع الصغير 2024

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتمدت نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024م، وأعلنت أسماء الفائزين بها، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية حيث بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل مصر من كل محافظاتها 10455 طفلًا ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار".

وشارك بالمسابقة 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"، كما فاز 34 مبدعًا من الفئة العمرية الأولى، والفئة العمرية الثانية بالجائزة في دورتها الرابعة.

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