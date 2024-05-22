تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير أدار وكرًا لعمليات الإجهاض

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير و3 آخرين؛ حيث يواجه الأول تهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للحمل السفاح لجلسة 23 يونيو المقبل.

وداخل غرفة المداولة، استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، لشهادة الطبيب الشرعي، الذي شرح جثمان الجنين الذي عثر عليه في مكان الجريمة.

حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س" طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ" طالبة، و"س. ج"، و"م. أ" عاطل.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه حال كونه طبيبًا حول عيادته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهض عمدًا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضه، وكان ذلك برضاها.