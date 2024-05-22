الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير أدار وكرًا لعمليات الإجهاض

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير و3 آخرين؛ حيث يواجه الأول تهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للحمل السفاح لجلسة 23 يونيو المقبل.

وداخل غرفة المداولة، استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، لشهادة الطبيب الشرعي، الذي شرح جثمان الجنين الذي عثر عليه في مكان الجريمة.

حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س" طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ" طالبة، و"س. ج"، و"م. أ" عاطل.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه حال كونه طبيبًا حول عيادته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهض عمدًا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضه، وكان ذلك برضاها.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة طبيب نساء نساء وتوليد

مواد متعلقة

تحليل مخدرات لسائق ميكروباص "معدية أبوغالب"

بدء جلسة استكمال محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة فى بولاق الدكرور

داخل غرفة المدوالة.. بدء جلسة محاكمة طبيب نساء شهير لإدارته وكرًا لعمليات الإجهاض

إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالجيزة

قرارات عاجلة من النيابة بحق 3 متهمين فى حادث معدية أبوغالب

متهم جديد.. القبض على سائق "معدية المنيا 6" لتشغيل مركب بدون ترخيص

كواليس 7 ساعات تحقيق مع الفنان عباس أبوالحسن فى دهس سيدتين بالشيخ زايد

إصابة 4 فى انقلاب ملاكى أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر

الأكثر قراءة

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

التطبيق من اليوم.. 500 جنيه مقابل شهادة بيانات التصالح بمخالفات البناء (انفراد)

صفعة أوروبية كبرى على وجه نتنياهو.. دعم الجنائية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية

قرار وزارى بإبعاد سوريين خارج البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

بعد اقتحامه المسجد الأقصى.. "بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة