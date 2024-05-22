تحليل مخدرات لسائق ميكروباص "معدية أبوغالب"

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بعرض سائق ميكروباص معدية أبوغالب واثنين من عمال المعدية على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ17 فتاة، وإصابة 9 آخرين، كما أمرت باستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية.

وقرر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، في وقت سابق، بحبس السائق الذي سقطت سيارته من أعلى معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، واثنين من عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.

وجار استكمال التحقيقات التي يباشرها فريق من نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بسؤال المصابين في الحادث، فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

ويستكمل رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية بالجيزة، عمليات البحث في مياه النيل عن ضحايا جدد لحادث غرق ميكروباص معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، وسط تواجد قيادات من مديرية أمن الجيزة، لمتابعة عمليات البحث داخل المياه.

كان رجال الإنقاذ النهري، انتشلوا صباح اليوم الأربعاء، جثتى " حبيبة. م"، و"سلمى. و"، التى غرقتا فى حادث غرق ميكروباص معدية أبوغالب بمنشأة القناطر بالجيزة، ليرتفع عدد ضحايا غرق ميكروباص معدية أبوغالب حتى الآن لـ13 جثة.