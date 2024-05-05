فرق الغواصين تبحث عن جثمان غريق في سيدي كرير بالإسكندرية

مازالت جهود الإنقاذ النهري وفرق الغواصين المتطوعين تبحث عن جثمان غريق في سيدي كرير بالإسكندرية، وذلك رغم وجود معوقات وتحديات تجعل من الصعب العثور على الجثمان.

يقول الكابتن إيهاب المالحي، كبير الغواصين المتطوعين، إن هناك فريقًا متكاملاً مكون من أكثر من ٨ غواصين يعمل بالتعاون مع فرق الإنقاذ النهري للبحث عن الغريق في سيدي كرير، لكن حتى الآن لم تتمكن الجهود من العثور على جثمان الغريق.

وأضاف أن الشاب الذي غرق يُدعى أحمد مجدي أحمد حسن، وهو من مدينة نصر بالقاهرة، وقد غرق قبل يومين في منطقة سيدي كرير، وتحديدًا في قرية جاردين. وقد ناشد الغواصين بالتوجه على الفور إلى موقع الحادث.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه جهود البحث، أولها هو عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، مما يعيق عمليات البحث.