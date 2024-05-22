الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة علمية جديدة في الذكاء الاصطناعي بين جامعتى قناة السويس وبكين لتكنولوجيا المعلومات

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

 

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تدشين برنامج علمي جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، تم الاتفاق علية مع الجانب الصيني وجامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

ربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي

وأشار ناصر مندور إلى أن المشروع يهدف إلى ربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي من خلال توفير فرص تدريبية للطلاب داخل الصين لمدة ثلاث شهور سنويًا، لافتًا إلى أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين، مضيفًا أن هذه الشراكة العلمية الجديدة تأتي بهدف خدمة أهداف التنمية الشاملة بإقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور والوفد المرافق له إلى الصين لحضور تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني.

ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح مندور أن هذا الإنجاز يأتي كأحد ثمار اختيار جامعة قناة السويس لتكون ممثلة لمصر، وعضو مؤسس للتحالف الدولي للتعليم المهني الذي يضم 30 دولة على رأسها مصر، وروسيا، وكازاخستان، وماليزيا، والمغرب.

 

جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية لدار أيتام وحضانة بالإسماعيلية

توجّهت جامعة قناة السويس بقافلة طبية إلى دار الرحمة للبنات والحضانة الإيوائية بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الإدارة العامة لمشروعات البيئة وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

وتأتي القافلة، في إطار توجيهات د.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية المجانية للأطفال والبنات الأولى بالرعاية كجزء من التزام الجامعة المجتمعي الذي يهدف إلى التوعية بأهمية الدعم لدور الرعاية على نحو يتكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وصرح رئيس جامعة قناة السويس بأن القافلة تسعى إلى تقديم خدماتها المُتنوعة؛ لرفع مستوى الصحة العامة لدى الأطفال والبنات الذين يعيشون في ظروف صعبة ويحتاجون إلى العناية والدعم.

وقام فريق العمل من الأطباء بالكشف على الأطفال والبنات المقيمين والعاملين بدار الرعاية، وتقديم العلاج والكشف لـ 170 مستفيدًا من خلال العيادات المختلفة بواقع 21 حالة تم توقيع الكشف عليها بعيادات الباطنة، 20 بعيادة العظام، 22 بعيادة الرمد، 15 بعيادة الجلدية، 20 بعيادة الأطفال، 15 بعيادة الأنف والأذن، 5 بعيادة طب الأسرة، 14 بعيادة نفسية وعصبية، 38 بعيادة طب الأسنان.

وقدم فريق كلية طب الأسنان تثقيف صحي للأطفال حول أهمية الأسنان، وطرق العناية بالأسنان، بجانب تعريف الأطفال بأنواع الأسنان وعددها.

بينما قام فريق كلية الصيدلة بتوزيع كافة الأدوية لجميع التخصصات الموجودة من واقع الروشتات بالمجان مع تقديم إرشادات الجرعات ونصائح كيفية التناول.

 

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