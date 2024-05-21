الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصة أروى وسام الفائزة بجائزة المبدع الصغير لعام 2024 والتوعية السيبرانية

اروى وسام السيد
اروى وسام السيد علي

قالت أروى وسام السيد علي، الفائزة بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة؛ فرع المواقع والتطبيقات الإلكترونية الفئة الثانية لعام 2024، والطالبة بالصف الأول الثانوي إن الموقع الإلكتروني الذى تقدمت به إلى الجائزة بعنوان "آمن" هو موقع يهدف للتوعية والحماية عبر الإنترنت والأمن السيراني.

 

الموقع يهدف للتوعية السيبرانية 

 

وأضافت "أروى" فى تصريحات لـ "الدستور"، أن الموقع الإلكتروني حرص على تقديم محتوى للتوعية السيبرانية فى ظل وجود تقنيات الواقع المعزز والإفتراضى.

 

يُعرَّف مصطلح "العالم الافتراضي" أو ما يُطلق عليه باللغة الإنجليزية "Virtual Reality"، أنَّه عالم خيالي، وهو ينطبق على محاكاة الحاسوب للبيئة التي يُمكن محكاتها.

 ويكون هذا العالم أو الواقع الافتراضي مصممًا بطريقة محترفة جدًا؛ ممَّا يُصبح من الصعب على الناس التفريق بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. وإنَّ طريقة الوصول إلى العالم الافتراضي هي ارتداء نظارة أو خوذة مخصصة لذلك.

 

بينما يُقْصَد بمصطلح "الواقع المُعزَّز" أو باللغة الإنجليزية "Augmented Reality"، أنَّه دمج العالم الافتراضي، والعالم المُعزَّز سويًا عن طريق تطبيقات من أجلها أن تُمكِّن المستخدمين من التفاعل مع العالمين أو الواقعين مع القدرة على التمييز بينهم.

 

نتائج جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة

وأعلنت أمس نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024 وأسماء الفائزين بها، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل جمهورية مصر العربية، من كل محافظاتها 10455 طفلًا، ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار"، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"، كما فاز 34 مبدعًا من الفئة العمرية الأولى، والفئة العمرية الثانية بالجائزة في دورتها الرابعة.

اروى وسام السيد علي جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الرابعة المواقع والتطبيقات الإليكترونية الحماية عبر الإنترنت الأمن السيراني

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