نشرة فنية لمزارعي نخيل البلح خلال شهر مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
- استمرار التلقيح للأصناف المتأخرة
- تخليص العذوق من السعف ووضع كل عذزق علي سعفة
- الاستمرار في قلع الفسائل كما سبق
ثانيا: الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر مايو 32
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر مايو 50
ثالثًا: المكافحة
- الرشة الثانية للعنكبوت مع استمرار مكافحة الدوباس والحميرة إن وجدت
- مكافحة حشرتي الحميرة والدوباس باستخدام وسائل المكافحة الارضية والجوية بالمبيدات الموصى بها.
- يراعى استمرارية العمل الفعال للمصايد الفورمونية والضوئية في قتل الحشرات من خلال توزيعها المناسب وتغير الفورمون والمادة الغذائية والحفاظ على رطوبتها باستمرار.