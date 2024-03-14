الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توصيات فنية لمزارعى النخيل يجب الالتزام بها خلال مارس

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-البدء بإجراء عملية التلقيح للنخيل في نهاية الشهر خاصة للأصناف المبكرة مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد السفن 10% لمكافحة الإصابة بالحميرة. 
2-التلقيح اليدوي (6-24 شمروخ ذكري في كل طلع أنثوي طبقًا للصنف).
3-زراعة الفسائل للموسم الربيعي في البساتين حديثة الإنشاء بعد تهيئة الحفر المناسبة لها مع ضرورة رى الفسائل بعد الزراعة مباشرة، أما مسافات الزراعة البينية التي تزرع تحتها أشجار الحمضيات فهي 10×10م. 
4-البدء بزراعة فسائل بديلة عن الفسائل الفاشلة التي زرعت في الموسم الخريفي السابق وغيرها. 
5- لف الفسائل المزروعة حديثًا بالليف والسعف أو أكياس الجوت المسامية لحمايتها من الرياح الحارة والسموم وانخفاض درجات الحرارة في الشتاء.
ثانيًا: التسميد
التسميد بسماد مركب 28:14:14 بمعدل 1.5 ك للنخلة
ثالثًا: برنامج الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر مارس 64
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر مارس 100 
رابعًا: برنامج المكافحة
1- مكافحة خنفساء الطلع والحميرة (دودة البلح الصغري) بعد أسبوعين من عملية التلقيح وتكرر مرة أخرى بعد أسبوعين من الرشة الأولي
2- بدء التحري عن كثافة الإصابة بحشرة الدوباس.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-الاهتمام بالتسميد بالنسبة للأشجار القديمة وعدم تسميد الشتلات الحديثة.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-الاهتمام بالري وعدم التعطيش حتى لا يتراكم الملح أسفل الشتلات ويؤدي إلى موتها في النهاية.
4-زيادة عدد خراطيم الري من واحد خرطوم إلى 2 خرطوم وتتم إزاحة الخرطوم عن الجذور بمعدل 25 من الجذع.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل

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