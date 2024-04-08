الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر أبريل

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-عزيق سطح التربة

2-قطع عذوق النخيل الذي ينمو متأخرا والقريبة من قلب النخلة والضعيفة ويترك 6-8 عذوق على النخلة الواحدة

ووضع كل عذوق نخلة علي سعفة وتوجيهه على النخلة "

3-خلع الفسائل الجيدة عن الأمهات (3-4 سنوات)

4-الاستمرار بقلع الفسائل الميتة للموسم الخريفي وزراعة فسائل سليمة وحديثة بدلا منها وريها مباشرة.

5-الاستمرار بزراعة فسائل النخيل للأصناف التجارية المرغوبة في المشاتل لإنتاج امهات النخيل.

6-الاستمرار بزراعة فسائل بين الاشجار القائمة بهدف اخلاف القديمة منها وريها مباشرة بعد الزراعة.

7-الاستمرار باجراء عملية التلقيح للنخيل لمختلف الاصناف مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد لمكافحة الاصابة بالحميرة

ثانيا: التسميد

يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية للشهر الماضي يستحسن أن تكون في أوائل الشهر وعدم التأخير

ثالثا: الري

الرى بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر مارس 64

الرى الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر مارس 100

ثالثا: المكافحة

1-مكافحة وقائية للعنكبوت متابعة مكافحة الحميرة ودوباس النخيل (نطاط أوراق النخيل) وسوسة النخيل

2-مكافحة حفارات النخيل عند ملاحظة وجود حفر في قواعد الكرب وفي قمة النخلة الناتجة عن الحشرات حيث تتغذى على الانسجة الداخلية للنخلة مسببة موتها.

3-الاستمرار باجراء التحري عن كثافة الاصابة بحشرة الدوباس وتحديد نسبة فقس البيوض لغرض تحديد الموعد الملائم للمكافحة.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر ابريل: