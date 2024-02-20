الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المعمل المركزي للنخيل ينظم ورشة عمل لآفات النخيل والذكاء الاصطناعي

النخيل
النخيل

نظم المعمل المركزى للنخيل بمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عنها، تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتم خلال الورشة توضيح الوضع الراهن للنخيل والتمور في مصر وكيف أن عمليات المكافحة ستزيد من العائد على كل من المزارع والدولة وأن الاتجاهات الحديثة فى المكافحة تتعلق بمقاومة الآفات والحفاظ على الاستدامة البيئية.

وقدم ممثل شركة هورايزون أى تى عرض عن الأقمار الصناعية وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التعرف على حالة النخيل والآفات المتواجدة.

وناقشت الورشة عدة موضوعات المعاملات البستانية التي تؤدي إلى الإصابة بالآفات وطرق الوقاية منها والحشرات التي تصيب الثمار في مختلف المراحل وكيفية الوقاية والعلاج وسوسة النخيل الأعراض والأسباب وكيفية إدارتها والأمراض الفطرية التي تصيب ثمار التمر في المخزن الأمراض الفسيولوجية التي تصيب أشجار نخيل البلح والتعاون العربي في الحد من انتشار الآفات الحشرية والمرضية.

 وأشاد الحاضرون بمدى التنوع في المحاضرات والاستفادة العائدة عليهم وشراء المعلومات الجديدة التي ذكرت ومدى اتساع النقاش وتغطية مختلف جوانب عمليات المكافحة.

للنخيل مركز البحوث الزراعية ورشه عمل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المبكر

مواد متعلقة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول خدمة زراعات النخيل بالمحافظات

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة