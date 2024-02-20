المعمل المركزي للنخيل ينظم ورشة عمل لآفات النخيل والذكاء الاصطناعي

نظم المعمل المركزى للنخيل بمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عنها، تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتم خلال الورشة توضيح الوضع الراهن للنخيل والتمور في مصر وكيف أن عمليات المكافحة ستزيد من العائد على كل من المزارع والدولة وأن الاتجاهات الحديثة فى المكافحة تتعلق بمقاومة الآفات والحفاظ على الاستدامة البيئية.

وقدم ممثل شركة هورايزون أى تى عرض عن الأقمار الصناعية وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التعرف على حالة النخيل والآفات المتواجدة.

وناقشت الورشة عدة موضوعات المعاملات البستانية التي تؤدي إلى الإصابة بالآفات وطرق الوقاية منها والحشرات التي تصيب الثمار في مختلف المراحل وكيفية الوقاية والعلاج وسوسة النخيل الأعراض والأسباب وكيفية إدارتها والأمراض الفطرية التي تصيب ثمار التمر في المخزن الأمراض الفسيولوجية التي تصيب أشجار نخيل البلح والتعاون العربي في الحد من انتشار الآفات الحشرية والمرضية.

وأشاد الحاضرون بمدى التنوع في المحاضرات والاستفادة العائدة عليهم وشراء المعلومات الجديدة التي ذكرت ومدى اتساع النقاش وتغطية مختلف جوانب عمليات المكافحة.