نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مارس:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

1-البدء بإجراء عملية التلقيح للنخيل في نهاية الشهر خاصة للأصناف المبكرة، مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد السفن 10% لمكافحة الإصابة بالحميرة.



2-التلقيح اليدوي 6-24 شمروخ ذكري في كل طلع أنثوي طبقًا للصنف.



3-زراعة الفسائل للموسم الربيعي في البساتين حديثة الإنشاء بعد تهيئة الحفر المناسبة لها، مع ضرورة رى الفسائل بعد الزراعة مباشرة أما مسافات الزراعة البينية التي تزرع تحتها أشجار الحمضيات فهي 10×10م.



4-البدء بزراعة فسائل بديلة عن الفسائل الفاشلة التي زرعت في الموسم الخريفي السابق وغيرها.



5- لف الفسائل المزروعة حديثًا بالليف والسعف أو أكياس الجوت المسامية، لحمايتها من الرياح الحارة والسموم وانخفاض درجات الحرارة في الشتاء.



ثانيًا: التسميد



التسميد بسماد مركب 28:14:14 بمعدل 1.5 ك للنخلة.



ثالثًا: برنامج الري



الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لترات/ ساعة شهر مارس 64

الري القفاعي 2 نقاط* 25 لترًا/ ساعة شهر مارس 100



رابعًا: برنامج المكافحة



1- مكافحة خنفساء الطلع والحميرة (دودة البلح الصغري) بعد أسبوعين من عملية التليقح، وتكرر مرة أخري بعد أسبوعين من الرشة الأولى.



2- بدء التحري عن كثافة الإصابة بحشرة الدوباس.