الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مارس:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولاً: أهم العمليات
1-البدء بإجراء عملية التلقيح للنخيل في نهاية الشهر خاصة للأصناف المبكرة، مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد السفن 10% لمكافحة الإصابة بالحميرة. 


2-التلقيح اليدوي 6-24 شمروخ ذكري في كل طلع أنثوي طبقًا للصنف.


3-زراعة الفسائل للموسم الربيعي في البساتين حديثة الإنشاء بعد تهيئة الحفر المناسبة لها، مع ضرورة رى الفسائل بعد الزراعة مباشرة أما مسافات الزراعة البينية التي تزرع تحتها أشجار الحمضيات فهي 10×10م. 


4-البدء بزراعة فسائل بديلة عن الفسائل الفاشلة التي زرعت في الموسم الخريفي السابق وغيرها.


5- لف الفسائل المزروعة حديثًا بالليف والسعف أو أكياس الجوت المسامية، لحمايتها من الرياح الحارة والسموم وانخفاض درجات الحرارة في الشتاء.


ثانيًا: التسميد


التسميد بسماد مركب 28:14:14 بمعدل 1.5 ك للنخلة.


ثالثًا: برنامج الري


الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لترات/ ساعة شهر مارس 64
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لترًا/ ساعة شهر مارس 100

 
رابعًا: برنامج المكافحة


1- مكافحة خنفساء الطلع والحميرة (دودة البلح الصغري) بعد أسبوعين من عملية التليقح، وتكرر مرة أخري بعد أسبوعين من الرشة الأولى.


2- بدء التحري عن كثافة الإصابة بحشرة الدوباس.

الزراعةةتصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل

مواد متعلقة

انتشال 15 شهيدًا بعد قصف إسرائيلى لمنازل فى دير البلح والروايدة بغزة

القاهرة الإخبارية: 8 شهداء وعدد من الجرحى إثر غارات إسرائيلية بدير البلح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

القطاع السكني ينهار.. قصف المنازل سياسة إسرائيل في حرب غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات عنيفة على دير البلح ورفح وسط وجنوب غزة (فيديو)

قبل حلول شهر رمضان.. تعرف على أسعار بلح وتمور الوادي الجديد

اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحـتلال شرق دير البلح فى غزة

«أقذر جرائم الإنسانية».. «الدستور» تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

السيطرة على حريق داخل مركز البحوث الزراعية فى الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟