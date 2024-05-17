مراسل "القاهرة الإخبارية": إسرائيل هاجمت جنوب إفريقيا أثناء مرافعتها أمام "العدل الدولية"

قال أبوبكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل مستمرة في المرافعة في اليوم الثاني من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.

محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

وأكد أبوبكر بشير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل سلكت مسار الهجوم على جنوب إفريقيا، واتهمتها بأنها معادية لإسرائيل باستمرار وأنها على علاقة قوية بحلف وثيق تابع لحماس.

وتابع "إسرائيل أكدت أن جنوب إفريقيا لا تعنيها مصلحة الشعب الفلسطيني، بقدر اهتمامها بالحفاظ على بقاء حليفتها حماس لتحقيق مصالحها الشخصية".

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل طلبت من محكمة العدل الدولية تأجيل المرافعة أسبوعًا، ولكن رفضت المحكمة هذا الطلب، وبالتالي قالت إسرائيل إن المحكمة هي الأخرى غير متعاونة مع إسرائيل.

إسرائيل وصفت كل ما يحدث في غزة بأنها أعمال مشروعة

وتابع: "إسرائيل وصفت كل ما يحدث في غزة بأنها أعمال مشروعة، لأنها تدافع عن نفسها من عمليات حماس المتكررة، وشكك الجانب الصهيوني في الأرقام المتعلقة بالضحايا والمصابين بصورة كبيرة، ورفض فكرة الإبادة الجماعية".

واستطرد: "إسرائيل تهتم بحياة الشعب الفلسطيني أكثر من المنظمات المدنية الدولية، وما تقوم به إسرائيل في غزة لصالح الشعب الفلسطيني".