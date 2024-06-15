عاجل| مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024، حيث ستعمل المخابز التي قررت العمل خلال عيد الأضحى 2024 من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

وأكدت وزارة التموين أن المخابز التي لن تعمل خلال أيام عيد الأضحى 2024، ستحصل على إجازة بدءًا من السبت 15 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو، على أن تستأنف عملها يوم الأربعاء 19 يونيو، فيما تم منح المطاحن التموينية (قطاع عام وخاص) إجازة 4 أيام متتالية تبدأ من 15 يونيو وتنتهي في 18 يونيو، وسيتم صرف حصة أيام 15 و16 و17 و18 يونيو من الأقماح لهذه المطاحن مقدمًا، كما ستقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 15 و16 و17 و18 يونيو طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية، ووسيتم تعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية صباحًا.

ضمان توفر المخزون

وأكدت مديريات التموين والتجارة الداخلية من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدى بالمخابز البلدية، وسيتم إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلى موسم 2024 لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم وقفة عرفة وأول وثانى أيام عيد الأضحى 2024 على أن يتم استئناف العمل اعتبارًا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسيتم الإعلان عن هذه المواعيد مسبقًا في مكان واضح وظاهر بكل موقع تخزينى.